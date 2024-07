Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Arriva lo sterrato, Pogacar per allungare ma c’è van der Poel

Una prima settimana di gare inconsueta che si chiude in maniera altrettanto inconsueta. Nona tappa del Tour de France, che precede il primo dei due giorni di riposo accodati alla carovana. Niente grandi montagne, ma si va sugli sterrati con i 199 chilometri con partenza ed arrivo a Troyes: quattordici i tratti totali per trentadue chilometri complessivi, oltre a quattro GPM che metteranno ulteriore fatica.

La maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) appare favorita in una tappa del genere, che ricorda da vicino la Strade Bianche. E se ricordate l’ultima edizione della classica del Nord più a Sud d’Europa, impossibile non far brillare nuovamente gli occhi ricordando la sua grande impresa. Sugli sterrati Pogi ci è sempre andato bene.

Ma non sarà per nulla solo. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) ha sempre mostrato una certa affinità con le Classiche e vorrà ricordarlo a tutti ancora una volta. Terzo gradino per Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), che sta recuperando la migliore condizione ma che soprattutto ha al fianco un Wout Van Aert che senza compiti di gregariato avrebbe cerchiato in rosso questa frazione, così come Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) che potrebbe aver messo nel mirino la gioprnata odierna

Potrebbe riemergere dalle ‘ceneri’ anche Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers) se avrà via libera dai capitani Rodriguez e Bernal, come anche gli specialisti delle classiche come Magnus Cort, Matej Mohoric e Jasper Stuyven, mentre i nostri Alberto Bettiol (EF Education-Easypost) e Luca Mozzato (Arkea-B&B Hotels) potrebbero tentare una sortita ‘freschi’ della convocazione in Nazionale.

TOUR DE FRANCE 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA NONA TAPPA

***** Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar

**** Wout Van Aert, Remco Evenepoel

*** Arnaud De Lie, Biniam Girmay, Jasper Philipsen, Jonas Vingegaard

** Alberto Bettiol, Magnus Cort, Matej Mohoric, Jasper Stuyven, Primoz Roglic

* Christophe Laporte, Oier Lazkano, Tom Pidcock, Marijn Van Den Berg, Maxim Van Gils