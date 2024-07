Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Altra volata, Philipsen ci riprova ma occhio a Cavendish

Altro giro, altra volata al Tour de France. Da Macon a Dijon per 163,5 chilometri: frazione che prevede soltanto un GPM in avvio, il Col du Bois Clair, di 1600 metri al 6%, ma poi sarà una giornata perlopiù piatta. Altra chance dunque per le ruote veloci prima della cronometro di domani, e Jasper Philipsen cerca ancora la prima vittoria della sua Grande Boucle.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.50

A Torino è stato tagliato fuori prima del rettilineo finale a causa di una caduta, ma ieri invece non ha avuto il giusto colpo di pedale, battuto da Mark Cavendish che ha scritto la storia diventando il corridore più vincente della storia della corsa. Solo per quanto è galvanizzato, lo piazziamo in cima alle preferenze assieme a Philipsen.

Mads Pedersen parte un filino dietro dopo la mancata volata di ieri a Saint Vulbas, sopravanzato da un costante Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) che è alla ricerca della prima vittoria al Tour. Cercherà di riemergere dalle posizione di rincalzo Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla), così come Fernando Gaviria (Movistar), entrambi fuori dalla top 10, mentre in casa Intermarché si farà la conta tra Gerben Thijssen e Biniam Girmay. Occhio a Fabio Jakobsen (dsm firmenich-PostNL), apparso in ripresa come Alexander Kristoff (Uno-X Mobility).

TOUR DE FRANCE 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA SESTA TAPPA

***** Jasper Philipsen, Mark Cavendish

****Arnaud De Lie, Mads Pederen

*** Biniam Girmay, Alexander Kristoff, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen

** Pascal Ackermann, Arnaud Demare, Fernando Gaviria, Sam Bennett

* Cees Bol, Marijn Van Den Berg, Bryan Coquard, Anthony Turgis