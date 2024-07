Tour de France 2024, Girmay dopo la caduta: punti di sutura al gomito

La sedicesima tappa del Tour de France 2024 è stata vinta da Jasper Philipsen con una volata perfetta ed un arrivo a braccia alzate in solitaria. Il belga ha sfruttato al meglio il lavoro della sua squadra, ma anche l’assenza del grande rivale Biniam Girmay. Il possessore della maglia verde, infatti, è caduto a poco più di un chilometro dal traguardo di Nimes e non ha potuto prendere parte allo sprint finale.

Il corridore della Intermarché-Wanty è finito a terra mentre il gruppo stava affrontando a grande velocità una delle rotonde presenti negli ultimi chilometri. L’eritreo è riuscito comunque a terminare la tappa, arrivando al traguardo con alcune escoriazioni e supportato dai suoi compagni di squadra.

Sicuramente un grande spavento per Girmay, vincitore finora di tre tappe al Tour. L’africano adesso si trova con 32 punti di vantaggio su Philipsen, ma sono terminati gli arrivi dedicati agli sprinter. Una situazione sicuramente favorevole per Girmay, che va meglio del belga in salita e potrebbe anche conquistare dei punti nei vari traguardi intermedi delle prossime tappe.

La cosa più importante per Girmay è quella comunque che non ci sono stati infortuni dopo la caduta di ieri. “Fortunatamente posso pedalare, quindi questa è una cosa buona. Mi sono fatto male al ginocchio e ho due punti di sutura al gomito, ma non è un problema. Ad essere sincero, mentalmente sto bene, quindi vedremo domani e spero che starò bene. Quando sono caduto e mi sono rialzato ho visto che potevo risalire in bici ed è stato un sollievo”, le parole a fine tappa del ciclista africano.

Girmay oggi sarà regolarmente al via con la sua maglia verde. Il ciclista della Intermarché-Wanty comunque ha un solo obiettivo in testa: “Non è un problema se perdo questa maglia o la tengo, mi piacerebbe solo arrivare a Nizza senza problemi. Adesso non è ancora finita, quindi proverò a combattere”.