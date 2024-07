Tour de France 2024, Carlos Rodriguez: “Sono sempre lì vicino, proveremo ad attaccare il podio”

Dietro ai mostri sacri del ciclismo viene fuori Carlos Rodriguez. Lo spagnolo, giovanissimo talentino della INEOS Grenadiers, non è una sorpresa, ha già fatto l’anno scorso top-5 al Tour de France, ma ritrovarselo migliorato e ancora così competitivo è sicuramente un segnale in vista del futuro. Il classe 2001 chiude al quarto posto la quattordicesima tappa della Grande Boucle, arrivando a 1’19” dal fenomeno Tadej Pogacar.

Rodriguez pedala sicuramente meglio rispetto ai giorni passati, e lo si intuisce anche dalla facilità con cui viene già sul Tourmalet. L’iberico rimane guardingo per quasi tutta la tappa, ma è il primo che si getta all’inseguimento dei big three quando Pogacar fa esplodere la corsa. Lo spagnolo si mette subito alla ruota di Vingegaard, poi viene saltato da Evenepoel ma tiene il belga sempre nel mirino. Va in sofferenza un attimo nel chilometri finale, ma il quarto posto di giornata coincide anche con quello nella generale. Il ritardo dalla maglia gialla è di è di 6’09”, e anche il podio comunque dista un po’ meno di quattro minuti.

Un percorso di crescita comunque molto interessante quello di Rodriguez, con la INEOS che comunque sicuramente proverà ad inventarsi qualcosa da qui alla fine del Tour, come confermato dal diretto interessato a caldo dopo la tappa: ” Sono sempre lì vicino, e penso anche di poterci rimanere perché ho buone sensazioni. Quattro minuti sono tanti se inizi a cronometrare, noi cercheremo di fare tutto il possibile da qui a Nizza per cercare di recuperare il più possibile“.

Lo spagnolo poi passa ai complimenti per i suoi compagni: “Oggi c’è stato un buon lavoro da parte di tutta la squadra, che mi ha sempre tenuto davanti, spero di continuare ad avvicinarmi poco a poco“. Molto positivo ed intraprendente il classe 2001, che vuole assolutamente migliorare il risultato dell’anno scorso e non guarda indietro, ma sempre avanti.