Tour de France 2024: cade Girmay, Jasper Philipsen trionfa senza patemi in volata a Nîmes

Era l’ultima opportunità per gli uomini veloci e l’Alpecin-Deceuninck non poteva lasciarsela scappare. Torna il Tour de France dopo il secondo giorno di riposo: a Nîmes, al termine della sedicesima tappa, ad imporsi è il grande favorito Jasper Philipsen. Tripletta quest’anno per il belga, che trova la nona affermazione in carriera alla Grande Boucle. Resta in Maglia Gialla ad inizio

Giornata di trasferimento anche oggi. Non c’è stata la fuga nella prima parte di gara, corsa che si è accesa leggermente solamente con il traguardo volante e, successivamente, con lo scatto solitario di Thomas Gachignard (TotalEnergies). Il fuggitivo è stato raggiunto a trenta chilometri dall’arrivo, con tutte le squadre dei big già appostate nella parte anteriore del plotone a gestire la situazione.

Velocità folle come di consueto negli ultimi cinque chilometri con l’Alpecin-Deceuninck a prendere in mano la volata, mentre è finito a terra in Maglia Verde Biniam Girmay, costretto a dire addio allo sprint. Eccezionale Mathieu van der Poel a lanciare Jasper Philipsen che non può sbagliare e si impone nuovamente quasi per distacco.

Sul podio Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) e Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), mentre completano la top-5 Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike).