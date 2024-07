Tour de France 2024: Biniam Girmay trova il bis in volata, ancora una beffa per Jasper Philipsen

Doveva essere una tappa da fughe, una frazione complessa, invece l’ottava al Tour de France si è rivelata l’ennesima frazione tranquilla conclusa allo sprint. A prevalere è ancora una volta Biniam Girmay che trova il bis: con la sua bellissima Maglia Verde l’eritreo si impone sul traguardo di Colombey-les-Deux-Eglises. Senza patemi la giornata per Tadej Pogacar (UAE Emirates) che resta in Maglia Gialla.

Inizio di tappa molto particolare con lo scatto pronti-via di tre corridori: la coppia della EF Education – EasyPost con Stefan Bissegger e Neilson Powless e la Maglia a Pois Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). In un primo momento il gruppo si è fermato, poi si è accesa la corsa con Alberto Bettiol e Ben Healy che hanno provato addirittura ad attaccare, nonostante i compagni di squadra davanti, e da lì scatti e controscatti con protagonisti anche il campione francese Paul Lapeira, il campione del mondo Mathieu van der Poel ed il nostro Giulio Ciccone.

Sembrava l’incipit per una frazione spettacolare ed invece non è stato così: Bissegger e Powless si fermano ed attendono il gruppo, Abrahamsen resta da solo davanti e da lì in poi calma piatta. Per il norvegese addirittura margine di 6′, ma poi le compagini dei velocisti a mano a mano sono andate a ridurre il gap, fino a raggiungerlo a 15 chilometri dall’arrivo.

Come di consueto ritmo altissimo sul finale con squadre dei big e dei velocisti che hanno macinato i chilometri conclusivi nel giro di pochissimi minuti. Volata confusa lanciata dalla Cofidis su una rampa attorno al 5%: ad uscire a 150 metri dal traguardo sono stati Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) con l’eritreo che è riuscito a prevalere. Terzo il campione belga Arnaud De Lie (Lotto Dstny), poi Ackermann e van den Berg.