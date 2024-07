Tour de France 2024, Biniam Girmay: “Dolori al gomito e al ginocchio, ma sono felice di aver guadagnato punti”

Dopo la caduta di ieri c’era preoccupazione sulle condizioni di Biniam Girmay, leader della classifica a punti. L’eritreo oggi ha però dato una risposta importante andandosi a prendere i punti al traguardo volante davanti a Jasper Philipsen.

Le sue parole: “Oggi a dire il vero mi facevano molto male il gomito e il ginocchio, soprattutto il gomito, perché con i punti non riuscivo a muovermi molto bene. Quindi, soprattutto con l’inizio davvero veloce di oggi, avevamo bisogno di accelerare di più, quindi è stato molto doloroso”.

E ancora: “Il giorno dopo è sempre il più difficile, senti il ​​dolore e non è bello dormire, ma mentalmente sono molto motivato e questo mi ha dato molta forza oggi. Mentalmente sono davvero forte e sono super felice di guadagnare ancora qualche punto”.

In conclusione: “L’ho già detto ieri alla mia squadra, non preoccupatevi, non è ancora finita e daremo tutto, lotteremo solo fino a Nizza”.