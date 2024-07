Tour de France 2024, Adam Yates: “Non era nei nostri piani, ma oggi Pogacar stava particolarmente bene”

La UAE Emirates ha dato spettacolo nella quattordicesima tappa del Tour de France 2024. Prima frazione sui Pirenei per la Grande Boucle e show della compagine emiratina che ha lanciato Adam Yates per supportare Tadej Pogacar verso il trionfo a Pla d’Adet.

Il commento del britannico: “Non era nei nostri piani, i nostri piani dipendono da come sta Tadej! Oggi si sentiva particolarmente bene e, mentre pedalavamo nel gruppetto principale su quella salita è uscita fuori questa tattica, che ci ha permesso di portare la maglia gialla a quasi due minuti di vantaggio su Vingegaard”.

E ancora: “Proprio così, lui all’improvviso è venuto a dirmi di attaccare e io ho pensato solo a eseguire andando a tutto spiano. Dopo nemmeno tre chilometri me lo son visto piombare alle spalle e non ho potuto far altro che vederlo andar via verso una vittoria fantastica. Diciamo che oggi abbiamo avuto un modo un po’ diverso di controllare la situazione…”.

Domani ci sarà un’altra frazione durissima: quale sarà il nuovo schema tattico?