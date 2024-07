Tiro con l’arco, Italia ai quarti con le palpitazioni: Kazakistan sconfitto dopo un incontro da brividi

Si apre con una vittoria sul filo di lana il percorso dell’Italia nel tabellone a eliminazione diretta della prova a squadre maschile di tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Federico Musolesi, Mauro Nespoli e Alessandro Paoli hanno avuto la meglio sul Kazakistan allo shoot-off, dopo aver sfiorato la sconfitta in precedenza per una questione di millimetri.

Sul meraviglioso palcoscenico dell’Esplanade des Invalides, il terzetto azzurro (7° nel ranking round del 25 luglio) ha superato dunque lo scoglio del turno preliminare restando in corsa per il podio a cinque cerchi e avanzando ai quarti di finale del torneo, in cui troverà nel pomeriggio la temibile Francia padrona di casa (testa di serie numero 2).

Partenza a razzo dei nostri portacolori che si aggiudicano il set inaugurale con una volée quasi perfetta da cinque 10 ed un 9, mentre i kazaki faticano a carburare con uno score di 52. La formazione asiatica composta da Alexandr Yeremenko, Ilfat Abdullin e Dauletkeldi Zhangbyray reagisce però immediatamente e sale di colpi, sfruttando un brusco calo di Musolesi (7 e 9) e pareggiando i conti con un set vinto 56-53.

Terza volée tesa ed in estremo equilibrio, che si risolve con un nulla di fatto sul 55-55 nonostante gli ottimi 10 in chiusura di Nespoli e Paoli. Diventa decisiva la quarta ripresa, in cui un 10 millimetrico di Paoli (inizialmente valutato 9) salva l’Italia dalla sconfitta e forza lo shoot-off (56-56 il parziale del set). Sotto pressione, Musolesi trova una reazione d’orgoglio e piazza un 10 fondamentale in apertura, con Nespoli che lo imita ipotecando di fatto il successo. I kazaki infatti si sciolgono sul più bello (9, 8 e un altro 9 a chiudere) e l’8 finale di Paoli è più che sufficiente per aggiudicarsi la contesa.