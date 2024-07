Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi: terzetto maschile confermato, Rebagliati la spunta su Andreoli

Nel Salone d’Onore del CONI a Roma, in presenza di Giovanni Malagò e del Presidente della FITArco Mario Scarzella, sono stati annunciati quest’oggi gli azzurri che faranno parte della spedizione azzurra nel tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Italia che si presenterà nella capitale francese con 4 atleti (3 uomini, 1 donna), a causa della mancata qualificazione a cinque cerchi del terzetto femminile.

Il direttore tecnico della Nazionale, Giorgio Botto, ha confermato di fatto il terzetto maschile titolare degli ultimi grandi eventi selezionando Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. L’unico posto a disposizione in campo femminile è stato assegnato invece a Chiara Rebagliati, che ha vinto dunque il ballottaggio con Tatiana Andreoli (riserva a casa, ruolo che tra gli uomini toccherà a Matteo Borsani) dopo aver conquistato sul campo il pass individuale non nominale grazie al bronzo degli European Games 2023 a Cracovia.

“C’è una lunga storia d’amore tra tiro con l’arco e CONI. L’arco è prepotentemente tornato protagonista dei Giochi Olimpici. Conosco il vostro impegno: non è semplice, ma sono convinto che l’arco non farà mancare il proprio apporto: abbiamo grandi aspettative”, ha dichiarato il Presidente del CONI Giovanni Malagò durante la presentazione della squadra olimpica tricolore di tiro con l’arco.

“Se dicessi che non abbiamo obiettivi direi una bugia. Le aspettative sono tante, i ragazzi sono forti e hanno grandi possibilità. Non voglio mettere ansia dicendo una, due o tre medaglie, perché può succedere di tutto, ma sono sicuro che fino alla fine lotteremo per andare sul podio. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, li chiamo così perché li sento vicini: partecipare con loro è bello, mi danno molte soddisfazioni”, il commento di Scarzella.