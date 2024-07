Tiro con l’arco, Chiara Rebagliati si fa valere nel ranking round delle Olimpiadi. Lim record del mondo, decisi i tabelloni

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono incominciate anche per il tiro con l’arco. Si è scesi in pedana per il ranking round femminile, i cui risultati hanno determinato i tabelloni delle varie competizioni in questa edizione dei Giochi. La sudcoreana Sihyeon Lim si è scatenata sulle 72 frecce e ha firmato il nuovo record del mondo: un vertiginoso totale di 694 le ha permesso di ritoccare di due unità il precedente primato che la sua connazionale Chaeyoung Kang deteneva dal 10 giugno 2019. La 21enne sembra essere la donna da battere nella lotta per la conquista della medaglia d’oro, oggi ha ampiamente distaccato la connazionale Suhyeon Nam (688) e la cinese Xiaolei Yang (673).

Al quarto posto la statunitense Casey Kaufhold (672), seguita dalla turca Elif Berra Gokkir (671), dall’indonesiana Diananda Choirunisa (670), dalla tedesca Michelel Kroppen (670) e dalla messicana Alejandra Valencia (669). La nostra Chiara Rebagliati ha chiuso in quindicesima posizione con un totale di 663: dopo un’eccellente prima metà di gara (336 su 36 frecce, con dieci 10 e 3 centri perfetti), l’azzurra ha iniziato brillantemente anche la seconda metà della prova (sei dieci e due centri nei primi tre set), salvo commettere qualche sbavatura di troppo nelle ultime 18 frecce (sei 8 e anche un 7).

Chiara Rebagliati affronterà la malese Dania Mohamed Zairi al primo turno del tabellone individuale, per meritarsi il secondo turno contro la vincente della sfida tra l’israeliana Moshe e la rumena Amaistroaie. In un eventuale ottavo di finale, però, rischia di dover fronteggiare la formidabile sudcoreana Nam, ampiamente favorita contro l’egiziana Ali e poi contro una tra la ceca Horackova e l’uzbeka Abdusattorova.

La Corea del Sud ha chiuso al comando nell’evento a squadre con il totale di 2.046 (record olimpico), surclassando la Cina (1996) e il Messico (1986), ancora più indietro India (1983), Francia (1973), Germania (1965), Indonesia (1960) e USA (1945). Il piazzamento di Rebagliati è fondamentale anche in ottica prova a coppie miste (si qualificano al tabellone principale le migliori sedici compagini, massimo una per Nazione), ma bisognerà aspettare il ranking round maschile che andrà in scena nel pomeriggio (a partire dalle ore 14.15) e dove l’Italia schiererà il terzetto composto da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli.