Tiro con l’arco, calendario Olimpiadi 2024 oggi: orari 30 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Prosegue a ritmo serrato il programma del tiro con l’arco per quanto riguarda i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il calendario odierno sarà quanto mai serrato dato che andranno in pedana le eliminatorie della gara maschile e della gara femminile. Le medaglie saranno poi assegnate nel corso del weekend. Non saranno al via italiani.

Alle 12:00 prenderanno il via i Trentaduesimi di finale maschili con Thomas Chirault (Francia) contro Andres Hernandez Vera (Colombia), seguito da Antti Tekoniemi (Finlandia) contro Tai Yu Hsuan (Taipei). Alle 12:26, si partirà per la categoria femminile, Ana Luiza Slachticas Caetano (Brasile) affronterà Zana Pintaric (Slovenia). A seguire, alle 12:39, Alexandara Mirca (Moldova) sfiderà Syajarea Mashayikh (Malesia).

Alle 13:05 sarà la volta dei Sedicesimi di finale femminili con le vincitrici degli incontri precedenti. Successivamente, alle 13:38, Marcus D’Almeida (Brasile) affronterà Mykhailo Usach (Ucraina) e Saito Fumiya (Giappone) sfiderà Nicholas D’Amour (Isole Vergini) alle 13:51. Alle 14:10, si terranno i Sedicesimi di finale maschili, seguiti dagli incontri tra Kim Woojin (Corea del Sud) e Israel Madaye (Ciad), e Pablo Acha Gonzalez (Spagna) contro Lin Zih Siang (Taipei). Alle 13:44, nella categoria femminile, Ankita Bhakat (India) affronterà Wioleta Myszor (Polonia), seguita alle 13:57 da Syifa Nuraffah Kamal (Indonesia) contro Bhajan Kaur (India). I Sedicesimi di finale si svolgeranno alle 14:23. Alle 15:02, Katharina Bauer (Germania) affronterà Catalina Gnoriega (USA) e Laura van der Winkel (Paesi Bassi) sfiderà Diandana Choirunisa (Indonesia) alle 15:15, con i Sedicesimi di finale alle 15:41.

Nel pomeriggio, alle 17:45, Tang Chih Chun (Taipei) affronterà Avif Pangestu (Indonesia), seguito da Andres Gallardo Ferrada (Cile) contro Mete Gazoz (Turchia) alle 17:58. I Sedicesimi di finale si terranno alle 18:37. Alle 18:11, Michelle Kroppen (Germania) affronterà Giorgia Cesarini (San Marino) nella categoria femminile, mentre Yaylagul Ramazanova (Azerbaijan) sfiderà An Qixuan (Cina) alle 18:24, con i Sedicesimi di finale alle 18:50. Chiuderanno la giornata Yang Xiaolei (Cina) contro Rihab Elwalid (Tunisia) alle 19:29 e Gaby Schlosser (Paesi Bassi) contro Lisa Barbelin (Francia) alle 19:42, con i Sedicesimi di finale previsti per le 20:08.

PROGRAMMA TIRO CON L’ARCO PARIGI 2024: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.