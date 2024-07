Tiro a segno, la Cina vince nella carabina a coppie miste e conquista il primo oro delle Olimpiadi

Il primo oro delle Olimpiadi di Parigi 2024 lo consegna il tiro a segno: nella carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste la Cina conferma il titolo vinto a Tokyo 2020, seppur con una coppia diversa, superando nell’ultimo atto la Corea del Sud, mentre il bronzo va al Kazakistan, che liquida la Germania nella sfida per il terzo posto.

Il derby asiatico che vale l’oro premia Cina 1 di Huang Yuting e Sheng Lihao, che piega Corea del Sud 1 di Keum Jihyeon e Park Hajun con il punteggio di 16-12. I sudcoreani vincono la prima serie, ma i cinesi ribaltano subito la contesa conquistando le successive tre. In un paio di circostanze la Corea del Sud torna sul -2, ma la Cina allunga nuovamente sul 12-6. I sudcoreani non demordono nemmeno quando vanno sotto 8-14, accorciano fino al 12-14, ma il terzo match point è quello buono per i cinesi, che chiudono sul 16-12.

In precedenza, nella sfida per il bronzo, Kazakistan 1 di Alexandra Le ed Islam Satpayev domina contro la Germania di Anna Janssen e Maximilian Ulbrich, vince con lo score di 17-5 e sale sul gradino più basso del podio, conquistando la prima medaglia delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’equilibrio dura lo spazio dei primi quattro colpi, dopo i quali lo score recita 4-4.

A quel punto i kazaki salgono in cattedra e piazzano un primo parziale di 6-0 per il 10-4.I teutonici pareggiano l’ottava serie, ma il Kazakistan vola con un altro parziale di 6-0 che chiude i conti con un netto 17-5. Si tratta della prima medaglia olimpica per il Kazakistan nel tiro da Atlanta 1996, quando arrivarono i due argenti di Sergey Belyayev ed il bronzo di Vladimir Vokhmyanin.