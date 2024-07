Tiro a segno, Ussorio a poche ore da Parigi 2024: “Tutto procede bene, clima favorevole”

Ancora poche ore e cominceranno finalmente le prove di tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un evento molto atteso dalla squadra azzurra, che si presenterà in terra francese con un contingente di sette tiratori. I primi atleti ad aver preso già confidenza con Châteauroux sono stati quelli dell’arma lunga, dunque Barbara Gambaro, Danilo Dennis Sollazzo ed Edoardo Bonazzi, poi raggiunti dagli specialisti della pistola Paolo Monna e da Federico Nilo Maldini.

Ma quali sono le prime sensazioni assaporate in terra francese? A rispondere a questa domanda è stato il Direttore della squadra Olimpica e Paralimpica. Pierluigi Ussorio in una breve dichiarazione rilasciata ai microfoni federali:

“Siamo arrivati in poligono – ha detto Ussorio -. Stiamo cercando di prendere confidenza con l’impianto, fra spazi, luci, altezze, bersagli e quant’altro. Gambaro, Sollazzo e Bonazzi hanno svolto allenamenti di carabina sia sulle 3 posizioni da 50 metri sia sull’aria compressa dai 10 metri, mentre Monna e Maldini si sono concentrati sul lavoro da fare per la gara di pistola da 10 metri. Al momento procede tutto secondo i piani e il fatto che ci sia un clima meteorologicamente favorevole aiuta”.

Ricordiamo che le prime competizioni di tiro a segno sono previste per sabato 27 luglio quando, a partire dalle ore 9:00, si disputeranno le sessioni di qualificazione valida per il mixed team della carabina 10 m, prova che vedrà al via Barbara Gambaro con uno tra Sollazzo e Bonazzi. Seguiranno le qualificazioni delle gara individuale della pistola ad aria compressa 10 m (Paolo Monna, Federico Nilo Maldini). La Finale della prova mista è pianificata per le 10:30.