Tiro a segno, definite le otto finaliste della pistola da 10 metri femminile alle Olimpiadi

Nel tiro a segno vanno in archivio anche per il comparto femminile le qualificazioni della pistola ad aria compressa da 10 metri: definite le otto finaliste che domani si sfideranno per le medaglie. Non c’erano azzurre in gara, e questa assenza impedirà all’Italia di prendere parte anche alla gara a coppie miste.

La migliore nelle qualificazioni è la magiara Veronika Major, prima con 582/600 (22x), che precede la sudcoreana Oh Ye Jin, seconda con 582 (20x). A due punti di distanza si trova l’indiana Manu Bhaker, terza a quota 580 (27x), che fa meglio della vietnamita Trinh Thu Vinh, quarta con 578 (26x).

Avanzano all’ultimo atto anche l’altra sudcoreana Kim Yeji, quinta a quota 578 (16x), le cinesi Li Xue e Jiang Ranxin, rispettivamente sesta con 577 (23x) ed ottava con 577 (13x), e la turca Sevval Ilayda Tarhan, settima a quota 577 (15x).