Tennis, tutte le partecipanti alle Olimpiadi di Parigi 2024 nazione per nazione

Con le Olimpiadi ormai a una settimana dal via, per quel che riguarda il tennis, andiamo a scoprire chi parteciperà alla rassegna a cinque cerchi per quanto riguarda i tabelloni femminili di singolare e doppio. Va ricordato che, all’interno di queste giocatrici, ci sono anche le partecipanti al torneo di doppio misto, la cui entry list sarà pubblicata mercoledì 24 luglio. Sorteggi giovedì 25.

Prima di procedere alla lettura della lista, sono necessarie alcune annotazioni che impatteranno anche sulla composizione del tabellone. In particolare, in fatto di singolare, avranno quattro giocatrici le selezioni di Cina, Cechia, Francia, Germania, Ucraina e USA. In base al regolamento olimpico, quattro giocatrici dello stesso Paese devono tutte trovarsi in spot di quarti di finale differenti, vale a dire non si possono incontrare prima delle semifinali, altrimenti ancora due nella parte alta e due nella parte bassa. Allo stesso modo, chi ha tre giocatrici (il caso più comune), come l’Italia, ne avrà due in una parte del tabellone e una nell’altra. Chi ne ha due le avrà da parti opposte.

In doppio, invece, i Paesi che avranno due coppie sono Australia, Cina, Cina Taipei (Taiwan), Cechia, Francia, Germania, Atleti Neutrali Individuali, Italia, Romania, Ucraina e USA. Per essi, una coppia sarà nella parte alta del tabellone e l’altra in quella bassa; in base all’assegnazione delle teste di serie, potrebbero esservi altre specifiche sugli incroci.

La quota di Mayar Sherif, per l’Egitto, era originariamente destinata alla keniana Angela Okutoyi, vincitrice dei Giochi Africani 2023, che però, alla data del 10 giugno 2024, era fuori dalle prime 400 posizioni del mondo, così come lo era la medaglia d’argento di tale edizione, l’altra egiziana Lamis Alhussein Abdel Aziz. Mayar Sherif, ad ogni modo, sarebbe entrata comunque tramite ranking mondiale.

OLIMPIADI PARIGI 2024: TENNIS FEMMINILE, LE PARTECIPANTI

ARGENTINA – Nadia Podoroska, Maria Lourdes Carlé (singolare e doppio)

ATLETI NEUTRALI INDIVIDUALI – Ekaterina Alexandrova, Mirra Andreeva, Diana Shnaider (singolare e doppio), Elena Vesnina (doppio)

AUSTRALIA – Ajla Tomljanovic (singolare e doppio), Olivia Gadecki, Ellen Perez, Daria Saville (doppio)

AUSTRIA – Julia Grabher (singolare)

BRASILE – Beatriz Haddad Maia (singolare e doppio), Laura Pigossi (singolare), Luisa Stefani (doppio)

BULGARIA – Viktoriya Tomova (singolare)

CANADA – Leylah Fernandez (singolare e doppio), Bianca Andreescu (singolare), Gabriela Dabrowski (doppio)

CINA – Qinwen Zheng, Xiyu Wang (singolare), Yue Yuan, Xinyu Wang (singolare e doppio), Shuai Zhang, Saisai Zheng (doppio)

CINA TAIPEI – Su-Wei Hsieh, Chia Yi Tsao, Hao-Ching Chan, Latisha Chan (doppio)

COLOMBIA – Camila Osorio (singolare)

CROAZIA – Donna Vekic, Petra Martic (singolare)

CECHIA – Linda Noskova (singolare), Marketa Vondrousova, Karolina Muchova, Barbora Krejcikova (singolare e doppio), Katerina Siniakova (doppio)

DANIMARCA – Clara Tauson, Caroline Wozniacki (singolare)

EGITTO – Mayar Sherif (singolare)

FRANCIA – Caroline Garcia, Clara Burel, Diane Parry, Varvara Gracheva (singolare e doppio)

GERMANIA – Angelique Kerber, Tatjana Maria, Tamara Korpatsch, Laura Siegemund (singolare e doppio)

GIAPPONE – Naomi Osaka, Moyuka Uchijima (singolare), Ena Shibahara, Shuko Aoyama (doppio)

GRAN BRETAGNA – Katie Boulter (singolare e doppio), Heather Watson (doppio)

GRECIA – Maria Sakkari (singolare e doppio), Despina Papamichail (doppio)

ITALIA – Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti (singolare e doppio), Sara Errani (doppio)

KAZAKISTAN – Elena Rybakina, Yulia Putintseva (singolare)

MONTENEGRO – Danka Kovinic (singolare)

PAESI BASSI – Arantxa Rus (singolare e doppio), Demi Schuurs (doppio)

NUOVA ZELANDA – Erin Routliffe, Lulu Sun (doppio)

POLONIA – Iga Swiatek, Magdalena Frech (singolare), Magda Linette (singolare e doppio), Alicja Rosolska (doppio)

ROMANIA – Ana Bogdan, Irina-Camelia Begu, Jaqueline Cristian (singolare e doppio), Monica Niculescu (doppio)

SLOVACCHIA – Anna-Karolina Schmiedlova (singolare)

SPAGNA – Sara Sorribes Tormo, Cristina Bucsa (singolare e doppio)

SVIZZERA – Viktorija Golubic (singolare)

UCRAINA – Marta Kostyuk, Dayana Yastremska (singolare e doppio), Elina Svitolina, Anhelina Kalinina (singolare), Lyudmyla Kichenok, Nadiia Kichenok (doppio)

USA – Coco Gauff, Jessica Pegula, Danielle Collins (singolare e doppio), Emma Navarro (singlare), Desirae Krawczyk (doppio)