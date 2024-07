Jasmine Paolini pensa alle Olimpiadi: “Sono il mio obiettivo, non vedo l’ora che comincino”

Jasmine Paolini volta pagina. Dopo aver messo in fila due Finali Slam, dando una svolta importante alla propria carriera, parlando di Roland Garros e di Wimbledon, la toscana tornerà sui campi di Parigi per disputare il torneo olimpico di tennis dove può avere grandi ambizioni.

Se Paolini dovesse mantenere il livello di gioco espresso negli ultimi due mesi, sarà lecito sperare in una medaglia, preso atto che ci sarà una tennista al di sopra delle altre sulla terra, la polacca Iga Swiatek. In un’intervista concessa a Vogue, la giocatrice italiana è pronta alla sfida.

“Ora il mio obiettivo sono le Olimpiadi: non vedo l’ora che comincino. Voglio credere di più in me stessa, e non pormi limiti. Mai“, ha dichiarato. Parlando poi del suo differenziale fisico rispetto alle sue avversarie, tenuto conto di una ragazza non così alta, Jasmine è sicura del fatto suo.

“In realtà non mi è capitato tante volte che me l’abbiano fatto notare Le persone a me vicine non mi hanno mai posto questo limite. Sicuramente se fossi stata alta qualche centimetro più forse mi avrebbe aiutato. Ma chi lo sa? Sinceramente in questo momento non mi pongo il problema, no? Penso a giocare con le armi che ho a disposizione“.