Tennis, tabellone doppio maschile Parigi 2024: sorteggio duro per Bolelli/Vavassori, va meglio a Musetti/Darderi

Si è delineato il tabellone del doppio maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, aperto a trentadue coppie che si fronteggeranno sulla terra rossa del Roland Garros. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si presenteranno all’appuntamento da numeri 1 del seeding, dopo aver perso le finali degli Australian Open e proprio del Roland Garros nel corso di questa stagione. Il cammino del sodalizio tricolore non è però dei più semplici: debutto contro gli spagnoli Pablo Carreno Busta e Marcel Granollers (quest’ultimo numero 1 al mondo in doppio), per poi meritarsi il secondo turno da disputare verosimilmente contro gli australiani John Peers e Matthew Ebden (ampiamente favoriti contro i libanesi Hady Habib e Benjamin Hassan).

L’eventuale quarto di finale fa veramente paura, perché potrebbero esserci i croati Nikola Mektic e Mate Pavic, testa di serie numero 7, ovvero i Campioni Olimpici di Tokyo 2020 che nel corso di questa stagione sono stati capaci di vincere il Masters 1000 di Indian Wells battendo in finale i numeri 1 (il già citato Granollers e l’argentino Horacio Zeballos). Il cammino non sarà comunque dei più semplici per i balcanici, attesi dai tedeschi Dominik Koepfer e Jan-Lennard Struff e poi o dai fratelli greci Stefanos e Petros Tsitsipas o i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si trovano nella parte alta del tabellone, quella in cui sono presenti anche gli statunitensei Taylor Fritz e Tommy Paul e i francesi Arthur Fils e Ugo Humbert, rispettivamente tds numero 3 e tds numero 8 che potrebbero sfidarsi in un ipotetico quarto di finale.

Lorenzo Musetti e Luciano Darderi (che prende posto dell’infortunato Jannik Sinner) sono invece nella parte bassa. Esordio tutt’altro che semplice contro i cileni Nicolas Jarry e Alejandro Tabilo, con il rischio di dover sfidare al secondo turno i numeri 5 del seeding ovvvero i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski (attesi al debutto dai cechi Tomas Machac e Adam Pavlasek). Guardando più lontano, gli azzurri potrebbero sfidare Daniil Medvedev ai quarti di finale: il russo, in coppia con Roman Safiullin, inizierà contro i quotatissimi tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz (numeri 2 del tabellone) per guadagnare un secondo turno o contro gli indiani Balaji/Bopanna o i francesi Reboul/Roger-Vasselin.

C’era un’altra coppia attesissima in sede di sorteggio ed era quella formata da Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, che non hanno bisogno di presentazioni. Gli spagnoli se la dovranno vedere cont gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni, poi al secondo turno o gli olandesi Grieksppor/Koolhof o gli ungheresi Fucsovics/Marozsan, con una proiezione verso un quarto di finale contro gli statunitensi Rajeev Ram e Austin Krajicek, Musetti e Darderi potrebbero affrontarli in un’eventuale semifinale mentre Bolelli e Vavassori solo nell’atto conclusivo.

TABELLONE DOPPIO MASCHILE OLIMPIADI PARIGI 2024

Bolelli/Vavassori (Italia) vs Carreno Busta/Granollers (Spagna)

Habib/Hassan (Libano) vs Ebden/Peers (Australia)

Tsitsipas/Tsitsipas (Grecia) vs Borges/Cabral (Portogallo)

Koepfer/Struff (Germania) vs Mektic/Pavic (Croazia)

Fritz/Paul (USA) vs Auger-Aliassime/Raonic (Canada)

Haase/Rojer (Paesi Bassi) vs Cerundolo/Etcheverry (Argentina)

Daniel/Nishikori (Giappone) vs Evans/Murray (Gran Bretagna)

Gille/Vliegen (Belgio) vs Fils/Humbert (Francia)

Gonzalez/Molteni (Argentina) vs Alcaraz/Nadal (Spagna)

Griekspoor/Koolhof (Paesi Bassi) vs Fucsovics/Marozsan (Ungheria)

Monteiro/Seyboth Wild (Brasile) vs Bublik/Nedovyesov (Kazakhstan)

Popyrin/De Minaur (Australia) vs Krajicek/Ram (USA)

Salisbury/Skupski (Gran Bretagna) vs Machac/Pavlasek (Cechia)

Darderi/Musetti (Italia) vs Jarry/Tabilo (Cile)

Balaji/Bopanna (India) vs Reboul/Roger-Vasselin (Francia)

Medvedev/Safiullin (AIN) vs Krawitz/Puetz (Germania)