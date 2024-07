Tennis, sorteggio Parigi 2024: i possibili avversari di Sinner e Musetti turno per turno. Spettro Nadal

Il tabellone di singolare maschile del tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 verrà sorteggiato nella medesima location del Roland Garros: l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del ranking ATP, sarà accreditato della prima testa di serie, e dunque essere inserito nella parte alta del main draw, mentre Lorenzo Musetti, 17° nella classifica mondiale, sarà il numero 14 del tabellone.

IL REGOLAMENTO

Per quel che concerne i giocatori dello stesso Paese, se ce ne sono due, questi verranno sorteggiati nelle diverse metà del tabellone, mentre se ce ne sono tre o quattro, questi verranno sorteggiati in diversi quarti del tabellone. I quattro azzurri, dunque, non potranno incontrarsi prima delle semifinali.

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

GLI SCENARI PER JANNIK SINNER

Jannik Sinner, numero 1 del seeding, potrà incontrare uno degli altri italiani, oppure uno tra Carlos Alcaraz (3) ed Alexander Zverev (4) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare soltanto in finale Novak Djokovic (2). Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell’ordine, Daniil Medvedev, Alex de Minaur, Hubert Hurkacz (non ancora ufficializzato il forfait) e Casper Ruud.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie tra la 13, la 15 e la 16, ovvero, nell’ordine, Holger Rune, Sebastián Báez e Felix Auger-Aliassime, ma non il numero 14, Lorenzo Musetti. Sinner non incontrerà teste di serie nel primo e nel secondo turno, ma non potrà incontrare neppure Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Lo spauracchio, nei primi due turni, è lo spagnolo Rafael Nadal.

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI

Primo e secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie, ad eccezione degli italiani Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Lo spauracchio, nei primi due turni, è lo spagnolo Rafael Nadal.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 13, la 15 e la 16, ovvero Holger Rune, Sebastián Báez e Felix Auger-Aliassime. Non potrà incontrare il numero 14, Lorenzo Musetti.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Daniil Medvedev, Alex de Minaur, Hubert Hurkacz (non ancora ufficializzato il forfait) e Casper Ruud.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev. Può incontrare uno degli altri italiani, ovvero il numero 14 Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Novak Djokovic.

GLI SCENARI PER LORENZO MUSETTI

Lorenzo Musetti, numero 14 del seeding, potrà incontrare uno degli altri italiani, oppure uno tra Novak Djokovic (2), Carlos Alcaraz (3) ed Alexander Zverev (4) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare in finale Jannik Sinner (1) o Novak Djokovic (2). Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell’ordine, Daniil Medvedev, Alex de Minaur, Hubert Hurkacz (non ancora ufficializzato il forfait) e Casper Ruud.

Agli ottavi Musetti potrà incontrare, invece, un’altra delle alle teste di serie tra la 2 e la 4, ovvero, nell’ordine, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev, ma non il numero 1, Jannik Sinner. Musetti non incontrerà teste di serie nel primo e nel secondo turno, ma non potrà incontrare neppure Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Lo spauracchio, nei primi due turni, è lo spagnolo Rafael Nadal.

CHI POTREBBE INCONTRARE LORENZO MUSETTI NEI VARI TURNI

Primo turno e secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie, ad eccezione degli italiani Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Lo spauracchio, nei primi due turni, è lo spagnolo Rafael Nadal.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 2 e la 4, ovvero Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev. Non potrà incontrare il numero 1, Jannik Sinner.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Daniil Medvedev, Alex de Minaur, Hubert Hurkacz (non ancora ufficializzato il forfait) e Casper Ruud.

Semifinali

Un’altra delle teste di serie tra la 2 e la 4, ovvero Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev. Può incontrare uno degli altri italiani, ovvero il numero 1 Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi.

Finale

La testa di serie numero 1 o la numero 2, ovvero Jannik Sinner o Novak Djokovic.

TESTE DI SERIE TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024 – SINGOLARE MASCHILE

1. Jannik Sinner

2. Novak Djokovic

3. Carlos Alcaraz

4. Alexander Zverev

5. Daniil Medvedev

6. Alex de Minaur

7. Hubert Hurkacz * non ancora ufficializzato il forfait

8. Casper Ruud

9. Taylor Fritz

10. Stefanos Tsitsipas

11. Tommy Paul

12. Ugo Humbert

13. Holger Rune

14. Lorenzo Musetti

15. Sebastián Báez

16. Felix Auger-Aliassime

CALENDARIO SORTEGGIO TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024

Sorteggio tabelloni tennis Olimpiadi Parigi 2024

Data ed ora: giovedì 25 luglio, ore 11.00 italiane

Sede: Le Club des Loges, Roland-Garros