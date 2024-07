Tennis, Sara Errani: “Olimpiadi molto speciali per me”. Jasmine Paolini: “Match duro, coppia difficile, abbiamo giocato bene”

Errani/Paolini, un duo e tante speranze. Quelle riposte in una coppia davvero forte, protagonista di tre momenti fondamentali dell’anno tennistico italiano, almeno per loro: il magnifico match con Hsieh/Mertens agli Australian Open, pur perso, la vittoria a Roma e la finale al Roland Garros. Ora l’esordio olimpico sul Court Philippe Chatrier con vittoria lasciando cinque game a Erin Routliffe e Lulu Sun per la Nuova Zelanda.

Così Jasmine Paolini, sinteticamente, ai microfoni di Eurosport: “E’ stato un match duro, giocavamo con la Routliffe che è numero 1 del mondo, era una coppia difficile. Abbiamo giocato bene questo doppio“.

Piuttosto sintetica anche Sara Errani: “Le Olimpiadi sono sempre state speciali, molto speciali per me. Sono contentissima di essere qua alla quinta Olimpiade e soprattutto di poter giocare in doppio con Jasmine“.

Le due azzurre si troveranno davanti al secondo turno la coppia formata da Caroline Garcia e Diane Parry, che con il supporto del pubblico di casa sono riuscite a battere le olandesi Demi Schuurs e Arantxa Rus al match tie-break del terzo set.