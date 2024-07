Tennis, Puppo: “Alcaraz ha dato una punizione a Djokovic. Solo Sinner può contrastarlo”

Calato il sipario sul torneo di Wimbledon. La vittoria dello spagnolo Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic pone delle questioni di non poco conto sul futuro del tennis mondiale, in considerazione del riscontro dello spagnolo e del futuro del serbo. Questo e altro nell’ultima puntata di TennisMania, andata in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo (telecronista di Eurosport).

Puppo ha sottolineato la prestazione dell’iberico, imposti contro l’asso nativo di Belgrado con lo score di 6-2 6-2 7-6 (4). “Per come si è sviluppato il match direi proprio che Djokovic sia stato schiacciato da Alcaraz. Lo spagnolo non gli ha dato mai il tempo e non appena Nole provava a fare qualcosa di diverso, trovava delle soluzioni incredibili. È stato continuo e micidiale. Una punizione per il serbo nei primi due parziali“.

Parlando di Djokovic e della sua prova: “Non era a livello dell’anno scorso, si è presentato con meno argomenti in Finale. Tuttavia, se l’altro gioca così, è dura. Era sotto pressione e doveva cercare sempre di rischiare per conquistare dei punti“.

Un Alcaraz quindi di livello altissimo che, secondo il collega di Eurosport, ha solo un avversario che potrebbe contrastarlo: “Solo Jannik Sinner al meglio può contrastare questo Carlitos, sulla base dei risultati che l’altoatesino ha ottenuto e dei tornei vinti. Basti tener conto quali e quanti successi abbiano ottenuto questi due giocatori nell’ultimo periodo, con Sinner che è stato più costante, ma l’iberico ha messo insieme una doppietta di grandissimo prestigio (Roland Garros-Wimbledon)“.