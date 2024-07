Tennis, Olimpiadi Parigi 2024: tutte le coppie del doppio maschile. Sinner/Musetti sfidano Alcaraz/Nadal

Prosegue il countdown in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, che scatteranno ufficialmente il 26 luglio con la Cerimonia d’Apertura anche se le prime competizioni andranno in scena già a partire dal 24 luglio. Sul fronte italiano c’è grande attesa in questa edizione per il tennis, mai così forte e competitivo in quasi tutte le specialità del programma a cinque cerchi.

La spedizione azzurra sogna una medaglia nel doppio maschile con le coppie Jannik Sinner/Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori/Simone Bolelli. Entrambe queste formazioni possono ambire al podio sulla terra del Roland Garros, nonostante una concorrenza che si annuncia particolarmente temibile anche a causa della presenza di alcuni top10 in singolare (come Sinner d’altronde).

Tra le coppie più accreditate sulla carta possiamo citare gli argentini Gonzalez/Molteni, gli australiani Ebden/Peers, i belgi Vliegen/Gille, i cileni Jarry/Tabilo, i croati campioni olimpici in carica Mektic/Pavic, i tedeschi Krawietz/Puetz, gli americani Fritz/Paul e Ram/Krajicek e i russi Medvedev/Safiullin, oltre ai fuoriclasse spagnoli Nadal/Alcaraz. Di seguito l’entry list completa del torneo olimpico di doppio maschile a Parigi 2024.

ENTRY LIST DOPPIO MASCHILE OLIMPIADI PARIGI 2024

ARGENTINA: Francisco Cerundolo/Tomas Martin Etcheverry, Maximo Gonzalez/Andres Molteni

AUSTRALIA: Alex De Minaur/Alexey Popyrin, Matthew Ebden/John Peers

BELGIO: Joran Vliegen/Sander Gille

BRASILE: Thiago Seyboth Wild/Thiago Monteiro

CANADA: Felix Auger-Aliassime/Milos Raonic

CILE: Nicolas Jarry/Alejandro Tabilo

CROAZIA: Nikola Mektic/Mate Pavic

FRANCIA: Ugo Humbert/Arthur Fils, Edouard Roger-Vasselin/Fabien Reboul

GERMANIA: Jan-Lennard Struff/Dominik Koepfer, Kevin Krawietz/Tim Puetz

GRAN BRETAGNA: Dan Evans/Andy Murray, Joe Salisbury/Neal Skupski

GRECIA: Stefanos Tsitsipas/Petros Tsitsipas

INDIA: Rohan Bopanna/Nsriram Balaji

ITALIA: Jannik Sinner/Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori/Simone Bolelli

KAZAKISTAN: Alexander Bublik/Aleksandr Nedovyesov

LIBANO: Benjamin Hassan/Hady Habib

PAESI BASSI: Tallon Griekspoor/Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer/Robin Haase

POLONIA: Hubert Hurkacz/Jan Zielinski

PORTOGALLO: Nuno Borges/Francisco Cabral

CECHIA: Tomas Machac/Adam Pavlasek

SPAGNA: Carlos Alcaraz/Rafael Nadal, Pablo Carreno Busta/Marcel Granollers

UNGHERIA: Fabian Marozsan/Marton Fucsovics

USA: Taylor Fritz/Tommy Paul, Rajeev Ram/Austin Krajicek

ATLETI NEUTRALI: Daniil Medvedev/Roman Safiullin