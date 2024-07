Tennis, Olimpiadi Parigi 2024: i favoriti del tabellone maschile. Alcaraz in pole, Sinner e Djokovic primi rivali, mina vagante Nadal

Olimpiadi 2024 ormai dietro l’angolo. Parigi sarà il centro del mondo sportivo fino al prossimo 11 agosto e, tra gli sport previsti c’è ovviamente anche il tennis. Che farà respirare sentori di Slam: si gioca sul Philippe Chatrier, i campi che ospitano il Roland Garros. E giustamente, i livelli potrebbero essere assai vicini a quanto visto pochi mesi fa.

Per questo il favorito del torneo è Carlos Alcaraz. Non siamo noi a dover descrivere la qualità del suo gioco, completissimo ad anni ventuno. Ma l’aver vinto per la prima volta a Parigi ad inizio giugno gli dà quella confidenza in più per poter essere protagonista assoluto anche nel tabellone olimpico.

Un passo indietro all’iberico, Jannik Sinner e Novak Djokovic. L’azzurro è accreditato della prima testa di serie del torneo e sin da subito ha considerato questo appuntamento tra i suoi principali della stagione, per il serbo invece l’ultima opportunità per conquistare l’unico titolo che manca nella sua strepitosa carriera. Numero 1 e numero 3, i due potrebbero trovarsi contro in semifinale se finissero dalla stessa parte. O ritrovarsi la variabile Alcaraz, che complicherebbe molto i piani.

La situazione potrebbe non schiodarsi molto da questi nomi, aggiungendo al massimo quello di Alexander Zverev, sempre temibile sulla terra. Ma, in un torneo sul mattone tritato, due set su tre, come fai a non inserire anche Rafa Nadal tra gli uomini da tenere d’occhio? Basterebbe una settimana o poco più del miglior mancino di Manacor per compiere l’ennesimo miracolo della sua carriera. E siamo sicuri che, in ogni caso, nessuno voglia ritrovarselo di fronte.