Tennis, l’Italia fa piangere la Francia anche nel doppio femminile: Errani/Paolini vincono la furente battaglia con Garcia/Parry

Sara Errani e Jasmine Paolini soffrono ma staccano il biglietto per i quarti di finale del torneo di doppio femminile del tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024: le azzurre, accreditate della terza testa di serie, rimontano e battono al match tiebreak dopo due ore e diciotto minuti di gioco le padrone di casa transalpine Caroline Garcia e Diane Parry, battute per 5-7 6-3 [10-8]. Al prossimo turno, in programma tra due giorni, le italiane affronteranno le vincenti della sfida tra le britanniche Boulter/Watson e le brasiliane Haddad Maia/Stefani, coppia numero 6 del seeding.

Nel primo set le azzurre mancano cinque break point nel secondo gioco, poi nel quarto ne arrivano altri tre consecutivi, l’ultimo dei quali è quello buono per lo strappo che vale il 3-1. Le transalpine, però, alla prima occasione, trovano l’immediato controbreak a quindici. La coppia italiana non demorde e trova subito un nuovo strappo, che questa volta viene confermato e porta le azzurre sul 5-2. Nell’ottavo gioco Errani e Paolini hanno addirittura quattro set point non consecutivi in risposta, ma le transalpine si salvano ed il match cambia. Le francesi, infatti, recuperano il break di ritardo, centrano il 5-5 e poi strappano ancora la battuta alla coppia italiana, andando a servire per il set, risalendo da 15-30 e chiudendo i conti alla prima occasione sul 7-5 dopo 64′.

Nella seconda partita le azzurre rischiano di naufragare, ma in apertura riescono a cancellare due break point, per poi salvarsi ai vantaggi. Errani e Paolini trovano nuova forza da questo recupero e centrano il break a quindici, poi confermato per il 3-0 non pesante. Le francesi accorciano sull’1-3 ma da quel momento le azzurre vincono otto punti su dieci e volano sul 5-1. A quel punto, però, tornano i fantasmi del primo set: le transalpine recuperano un break di ritardo, nell’ottavo gioco le azzurre mancano ben sette set point e le francesi accorciano sul 3-5. La coppia italiana, però, questa volta non perdona, tiene il servizio a quindici, e chiude sul 6-3 dopo 54′.

Nel match tiebreak le azzurre partono sul 2-0, difendono il margine sul 3-1 e girano sul 4-2, ma dopo il cambio di campo le francesi rientrano sul 4-4. Ancora una volta Errani e Paolini reagiscono e piazzano un break di 3-0 per andare sul 7-4. Si gira ancora sul 7-5, le transalpine accorciano sul 6-7, ma le azzurre confermano il minibreak di margine e volano sul 9-6, procurandosi tre opportunità consecutive per il passaggio del turno. Le padrone di casa accorciano ancora sull’8-9, ma Errani e Paolini sfruttano il primo match point col servizio a disposizione e trionfano sul 10-8 dopo 20′, volando ai quarti di finale.

Giocati 182 punti, dei quali 95 vinti dalle azzurre contro gli 87 delle transalpine. A testimonianza delle difficoltà incontrate dalle francesi al servizio, basti pensare che Errani e Paolini giocano 74 punti in battuta, con Garcia e Parry che invece giungono a quota 108, concedendo qualcosa come 20 palle break alle italiane, cancellandone però 16, mentre risultano molto più ciniche, sfruttando 4 delle sole 7 opportunità concesse loro dalla coppia numero 3 del tabellone.