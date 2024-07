Tennis, l’Italia avrà prima e seconda testa di serie nel doppio maschile con Sinner/Musetti e Bolelli/Vavassori alle Olimpiadi

Dal 27 luglio al 4 agosto non ci saranno soli i match di singolare uomini e donne a tenere banco nel torneo olimpico di tennis. L’interesse sarà rivolto anche alle sfide dei doppi. Parlando della competizione maschile, l’Italia potrà fregiarsi di due coppie che, addirittura, saranno le prime due del seeding. Si tratta di Jannik Sinner/Lorenzo Musetti (n.1) e di Simone Bolelli/Andrea Vavassori (n.2).

Questo perché? La determinazione del tabellone con le teste di serie tiene conto della somma delle posizioni (in singolare e in doppio) dei due giocatori (non vale il ranking protetto) al 22 luglio. Di conseguenza, Sinner e Musetti svettano dal momento che l’altoatesino è il n.1 del mondo in singolare e Musetti il n.17 e nella combinazione di questi numeri ne vien fuori quanto riportato.

Certo, si tratta di una situazione molto particolare in considerazione del fatto che i due tennisti mai hanno giocato insieme a livello ufficiale e quindi il loro valore è tutto da verificare sul campo. Discorso molto diverso per la coppia Vavassori/Bolelli, che in questo 2024 hanno raggiunto le Finali Slam a Melbourne e a Parigi in doppio e sono tra le coppie i più continue e competitive della classifica mondiale.

Nei fatti, questa situazione nel sorteggio del 25 luglio (ore 11.00) farà sì che i doppi tricolori non potranno incrociarsi prima di una possibile Finale per le medaglie. Da dire che ci potrebbe essere anche un incrocio da brividi fin da subito con la coppia spagnola Nadal/Alcaraz. Si spera, in questo senso, che Sinner possa risolvere i suoi problemi legati a uno stato febbrile riportato quest’oggi dalle cronache.

TESTE DI SERIE TORNEO DOPPIO TENNIS PARIGI 2024

1. Jannik Sinner / Lorenzo Musetti (Italia)

2. Andrea Vavassori / Simone Bolelli (Italia)

3. Kevin Krawietz / Tim Puetz (Germania)

4. Taylor Fritz / Tommy Paul (USA)

5. Rajeev Ram / Austin Krajicek (USA)

6. Joe Salisbury / Neal Skupski (Regno Unito)

7. Andres Molteni / Maximo Gonzalez (Argentina)

8. Mate Pavic / Nikola Mektic (Croazia)