Tennis, Jasmine Paolini accede agli ottavi delle Olimpiadi! Linette liquidata in 2 set

Prosegue senza troppi intoppi il cammino di Jasmine Paolini alle Olimpiadi di Parigi 2024. La tennista toscana ha superato nei sedicesimi di finale la polacca Magda Linette, numero 41 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-4 6-1 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. La finalista di Roland Garros e Wimbledon affronterà agli ottavi di finale la vincente del match tra la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la slovacca Anna Karolina Schmiedlova.

Paolini ha concluso con venticinque vincenti e con anche tre ace. Molto bene il rendimento al servizio dell’azzurra che ha ottenuto il 76% dei punti quando ha servito la prima e l’83% con la seconda. Linette ha commesso più errori non forzati rispetto all’italiana (29 contro 21).

Paolini ha subito due palle break in apertura di match, ma non riesce a sfruttarle, complice anche un clamoroso dritto vincente sulla prima. Nel quinto game la toscana si procura un’altra palla break e questa volta Paolini riesce a sfondare con il dritto. La reazione di Linette non si fa attendere e arriva il controbreak immediato della polacca. Il nono game è lunghissimo, con Paolini che alla quinta break riesce a sfondare con il dritto. L’azzurra si prende il primo set in suo favore per 6-4.

Il secondo set comincia subito bene per la nostra portacolori, che strappa il servizio all’avversaria nel terzo game. Nel quinto gioco Paolini si procura un’altra palla break e trova la risposta vincente di dritto che la porta sul 4-1. La numero cinque del mondo ottiene un altro break nel settimo game e va a chiudere sul 6-1, qualificandosi per gli ottavi di finale.