Tennis: Italia in chiaroscuro nel lunedì delle Olimpiadi. Djokovic c’è, Alcaraz anche. Out Pegula e Siegemund/Zverev

Giornata lunga e ricchissima di incontri a Parigi 2024, con le Olimpiadi che hanno visto in scena oggi tutti e cinque i tabelloni. Andiamo, molto in breve, a riepilogare le principali storie di questo lunedì, il primo della rassegna a cinque cerchi e l’unico per quel che concerne lo sport della racchetta più famoso al mondo.

Tutte le telecamere del globo erano puntate su Djokovic-Nadal, ma il serbo ad oggi ha una marcia in più e ha anzi di fatto “regalato” il recupero fino al 4-4 nel secondo set al maiorchino prima di rimettere il focus e chiudere. Avanza anche Carlos Alcaraz, seppur con qualche patema e una coscia non del tutto a posto, fuori Andrea Vavassori e Matteo Arnaldi, quasi impresa di Benjamin Hassan contro Sebastian Baez, ma l’argentino si salva.

Tra le donne il principale ribaltamento, fino a un certo punto però, riguarda l’eliminazione di Jessica Pegula: l’americana viene eliminata da Elina Svitolina, spinta a tutta voce dal Court Philippe Chatrier, che ben conosce sia la sua storia che il suo status di sposata con Gael Monfils, in una coppia ormai arcinota nel tennis. Per il resto pochi veri scossoni a parte l’uscita di Beatriz Haddad Maia, e la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova così dimostra di avere il piglio di forma giusta per sfidare Jasmine Paolini. Chi, però, non si arrende al tempo è Angelique Kerber: un’altra partita per la sua carriera. Prossima fermata: Leylah Fernandez.

In doppio maschile, stante l’uscita di Lorenzo Musetti e Luciano Darderi che suona da addio dell’Italia a questo tabellone, il vero colpo lo piazzano Dominik Koepfer e Jan-Lennard Struff, anche se va detto che la coppia Mektic/Pavic versione 2024 non è, e non potrà mai essere, la versione 2021 per il semplice motivo che non lo era più da tempo sul circuito ATP.

Al femminile, debutto vincente per Sara Errani e Jasmine Paolini, e il 6-3 6-2 a Routliffe/Sun è una profonda dimostrazione di forza, anche in virtù di una conoscenza del modo di stare in campo sul Court Philippe Chatrier, nel quale sono state le prime azzurre a entrare in questo torneo a cinque cerchi. La speranza è che possano essere da corsa.

Così come cerca di esserlo la stessa Sara Errani con Andrea Vavassori, dopo un gran bel misto contro Mirra Andreeva e Daniil Medvedev. Qui, però, la principale notizia è una: Katerina Siniakova e Thomas Machac che eliminano Laura Siegemund e Alexander Zverev, numeri 1 del seeding e che in United Cup avevano dato gran bella mostra di affiatamento. Si libera il tabellone, si liberano prospettive nei quarti.

TENNIS: RISULTATI PARIGI 2024 OGGI

SECONDI TURNI MASCHILI

Djokovic (SRB) [1]-Nadal (ESP) 6-1 6-4

Koepfer (GER)-Arnaldi (ITA) 3-6 6-2 6-1

Baez (ARG) [12]-Hassan (LBN) 6-2 3-6 7-6(3)

Tsitsipas (GRE) [8]-Evans (GBR) 6-1 6-2

Ruud (NOR) [6]-Vavassori (ITA) 4-6 6-4 6-3

Cerundolo (ARG)-Humbert (FRA) [10] 7-5 6-7(5) 7-5

Safiullin (AIN)-Etcheverry (ARG) 6-0 7-6(1)

Alcaraz (ESP) [2]-Griekspoor (NED) 6-1 7-6(3)

SECONDI TURNI FEMMINILI

Swiatek (POL) [1]-Parry (FRA) 6-1 6-1

Xiyu Wang (CHN)-Shnaider (AIN) [15] 6-3 6-1

Osorio (COL)-Yastremska (UKR) 7-6(4) 6-4

Collins (USA) [8]-Wozniacki (DEN) 6-3 3-6 6-3

Kerber (GER) [PR]-Cristian (ROU) 6-4 3-6 6-4

Fernandez (CAN) [16]-Bucsa (ESP) 7-6(4) 6-3

Navarro (USA) [11]-Tomova (BUL) 6-7(5) 6-4 6-1

Zheng (CHN) [6]-Rus (NED) 6-2 6-4

Svitolina (UKR)-Pegula (USA) [5] 4-6 6-1 6-3

Krejcikova (CZE) [9]-Xinyu Wang (CHN) 6-3 6-2

Schmiedlova (SVK)-Haddad Maia (BRA) [14] 6-4 6-4

Paolini (ITA) [4]-Linette (POL) 6-4 6-1

Sakkari (GRE) [7]-Yuan (CHN) 6-2 6-1

Kostyuk (UKR) [12]-Burel (FRA) 7-6(3) 6-2

Vekic (CRO) [13]-Andreescu (CAN) [PR] 6-3 6-4

Gauff (USA) [2]-Carlé (ARG) 6-1 6-1

PRIMI TURNI DOPPIO MASCHILE

Koepfer/Struff (GER)-Mektic/Pavic (CRO) [7] 6-3 6-7(5) [10-5]

Fritz/Paul (USA) [3]-Auger-Aliassime/Raonic (CAN) 7-6(14) 6-4

Haase/Rojer (NED)-Etcheverry/Navone (ARG) 7-6(3) 7-6(4)

Gillé/Vliegen (BEL)-Fils/Humbert (FRA) 7-5 6-4

Monteiro/Seyboth Wild (BRA)-Bublik/Nedovyesov (KAZ) 6-4 6-4

Krajicek/Ram (USA) [4]-de Minaur/Popyrin (AUS) 6-2 6-3

Machac/Pavlasek (CZE)-Salisbury/Skupski (GBR) 4-6 6-3 [10-8]

Jarry/Tabilo (CHI)-Darderi/Musetti (ITA) 6-3 6-7(5) [10-5]

PRIMI TURNI DOPPIO FEMMINILE

Muchova/Noskova (CZE)-Alexandrova/Vesnina (AIN) 2-6 7-6(5) [10-6]

Kostyuk/Yastremska (UKR) [7]-Linette/Rosolska (POL) 6-4 6-1

Errani/Paolini (ITA) [3]-Routliffe/Sun (NZL) 6-2 6-3

Garcia/Parry (FRA)-Rus/Schuurs (NED) 6-7(2) 6-3 [10-4]

Haddad Maia/Stefani (BRA)-Yuan/Zhang (CHN) 6-4 6-4

Bucsa/Sorribes Tormo (ESP) [8]-Bronzetti/Cocciaretto (ITA) 6-1 6-2

Carlé/Podoroska (ARG)-Korpatsch/Maria (GER) 6-3 6-0

L. Kichenok/N. Kichenok (UKR)-Xinyu Wang/S. Zheng (CHN) 6-1 6-4

Dabrowski/Fernandez (CAN)-Burel/Gracheva (FRA) 6-1 7-5

Aoyama (JPN)/Shibahara (JPN)-Bogdan (ROU)/Cristian (ROU) 6-2 6-3

PRIMI TURNI DOPPIO MISTO

Siniakova/Machac (CZE)-Siegemund/Zverev (GER) 6-4 7-5

Shibahara/Nishikori (JPN)-Garcia/Roger-Vasselin (FRA) 6-4 3-6 [10-7]

Errani/Vavassori (ITA)-Andreeva/Medvedev (AIN) 6-3 6-2

Schuurs/Koolhof (NED)-Sakkari/Tsitsipas (GRE) [4] 6-4 7-6(3)

Perez/Ebden (AUS) [2]-Sorribes Tormo/Granollers (ESP) 6-3 6-4