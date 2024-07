Tennis, Errani/Paolini avanzano alle Olimpiadi: “Stanche ma soddisfatte, abbiamo ‘gagnè’ noi”

Stanchezza ma anche molta soddisfazione per le nostre Jasmine Paolini e Sara Errani dopo aver superato il (non semplice) secondo turno del torneo di tennis di doppio femminile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le due nostre portacolori hanno superato il duo francese Garcia/Parrycon il punteggio di 57 63 [10 8] dopo un match tiratissimo durato 2 ore e 17 minuti.

Dopo aver perso il suo match di terzo turno contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova con il punteggio di 57 63 57 (e altre 2 ore e 29 di gioco) la tennista toscana ha saputo dare tutto nel match di doppio, anche se lo sforzo fisico si è fatto sentire: “Sì, sono abbastanza provata – sorride – non ho più voce! Oggi è stata durissima. Nel primo set ad un certo punto giocavano in 3 contro 1 – scherza – io ero con le altre. Ho fatto fatica, però ho cercato di rimanere li e di rimanere attaccata ad ogni punto. Anche se le cose si erano complicate sono contenta che siamo riuscite a venirne a capo. Sara mi ha tenuto sempre concentrata”. (Fonte: Eurosport).

Sara Errani vuole precisare un aspetto importante: “Jasmine ha fatto qualcosa di pazzesco. Dopo il match di singolare che aveva giocato è riuscita a lottare punto su punto anche nel doppio. Lei ha detto che eravamo 3 contro 1 ma non è assolutamente vero, abbiamo vinto insieme. La partita è stata durissima, rimetterci li dopo aver perso il primo set è stata dura ma abbiamo dato tutto e siamo contente. Stanche ma contente”.

Giocare contro una coppia francese in casa delle transalpine, è stato ancor più complicato come conferma Jasmine Paolini: “Tutti cantavano ‘gagnè’ ma abbiamo gagnè noi – scherza – A parte gli scherzi penso sia normale è anche bello così- Quando giochi in casa dei francesi c’è sempre un grande tifo. Vincere così è ancora più bello in una atmosfera bellissima con anche qualche italiano che ci ha sostenuto”.

Ultima battuta sul prosieguo del torneo per Sara Errani che, tuttavia, preferisce badare al sodo: “Il prossimo match? No no, meglio riposarsi e recuperare le energie. Non so nemmeno contro chi dovremo giocare. Troppo presto per pensare agli impegni futuri”.