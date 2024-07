Tennis, definite le teste di serie delle Olimpiadi di Parigi 2024: Jasmine paolini n.4!

Dal 27 luglio al 4 agosto, il torneo olimpico di tennis terrà banco. Saranno i campi del Roland Garros a essere teatro delle sfide che metteranno in palio le medaglie. Un tabellone da 64 giocatrici, parlando delle donne, con 16 teste di serie e in cui ci sarà anche Jasmine Paolini.

La toscana, reduce dai due mesi più belli della sua vita sportiva, vuole dare un seguito a quanto ha già fatto vedere. Finalista sia al Roland Garros che a Wimbledon, la toscana sogna di conquistare una medaglia per l’Italia, essendo n.4 dele seeding.

In sede di sorteggio, previsto il 25 luglio (ore 11.00), Jasmine potrebbe essere inserita nella parte di tabellone della polacca Iga Swiatek (n.1 del mondo), grande favorita per l’oro, oppure in quella di Coco Gauff (n.2 WTA). Di sicuro c’è che Paolini non potrà incrociare prima della Finale per l’oro (eventuale) la kazaka Elena Rybakina.

Da sottolineare anche il fatto che le giocatrici dello stesso Paese non potranno incontrarsi prima degli ottavi di finale. Vedremo quindi cosa riuscirà a fare la nostra portacolori e se il sorteggio le darà un supporto, in questo senso, evitando il possibile incrocio in semifinale con Swiatek.

TESTE DI SERIE OLIMPIADI PARIGI

DONNE

1. Iga Swiatek

2. Cori Gauff

3. Elena Rybakina

4. Jasmine Paolini

5. Jessica Pegula

6. Qinwen Zheng

7. Maria Sakkari

8. Danielle Collins

9. Barbora Krejcikova

10. Jelena Ostapenko

11. Emma Navarro

12. Marketa Vondrousova

13. Marta Kostyuk

14. Donna Vekic

15. Beatriz Haddad-Maia

16. Diane Shnaider