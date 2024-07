Tennis, definite le avversarie di Errani/Paolini ai quarti di finale alle Olimpiadi: una coppia britannica a sorpresa

Sono state definite le avversarie che Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno nel quarto di finale del doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella giornata di domani. Con una certa sorpresa, ad arrivare ai piedi della zona medaglie assieme alle finaliste del Roland Garros sono le britanniche Katie Boulter e Heather Watson.

In coppia soltanto due volte fino a oggi (in un’occasione nel 2018 e in un’altra nel 2024), hanno eliminato sia le tedesche Angelique Kerber e Laura Siegemund (che è giocatrice di alto livello in doppio) che le brasiliane Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani, in entrambi i casi in due set. In sostanza, sempre contro il pronostico e con una storia parallela, sebbene molto meno nota in Gran Bretagna al momento, rispetto a quella di Andy Murray con Dan Evans.

Tre i titoli in carriera dell’attuale numero 1 britannica in singolare, di cui 2 a livello 250 e uno a livello 500. Per quanto riguarda la nativa di Saint Peter Port, invece, cinque urrà tutti distribuiti tra il 2012 e il 2023, con un Premier (oggi 500) e quattro tra 250 e International, categorie corrispondenti tra loro.

Pochissimi gli incroci reciproci nella storia, con alterne vicende (comunque non minimamente paragonabili a un quarto olimpico). E una curiosità: Watson con Paolini ci ha giocato in un’occasione un paio d’anni fa, agli Australian Open. I classici abbinamenti “casuali”, che si trovano letteralmente sul momento. Il tutto in anteprima verso una sfida che potrebbe lanciare verso vette inesplorate, con il tennis come sport olimpico vero e proprio, dal 1924.