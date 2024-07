Tennis, clamorosa eliminazione di Alcaraz/Nadal: gli specialisti Krajicek/Ram timbrano l’impresa

Rafael Nadal probabilmente saluta per sempre il campo Philippe Chatrier. Lo spagnolo, in coppia con Carlos Alcaraz, rimbalza contro la coppia di specialisti americani formata da Austin Krajicek e Rajeev Ram: finisce 6-2 6-4 in favore della coppia a stelle e strisce. Gli statunitensi una partita perfetta e si qualificano per le semifinali delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Krajicek e Ram interpretano la partita come un vero e proprio doppio, aggredendo appena possibile, attaccandosi a rete e mettendo pressione e fretta alla coppia spagnola. Il break per gli statunitensi arriva immediatamente e la coppia a stelle e strisce lo consolida servendo bene. A soffrire sono sempre più Alcaraz e Nadal e Carlitos sul 2-4 non serve bene, non dà una mano con la prima e commette un doppio fallo per concedere il doppio break. Ram al servizio cancella anche una palla break sul 30-40 e i due americani si aggiudicano per 6-2 il primo set.

Nel secondo set Alcaraz e Nadal partono meglio, sembrano finalmente acquisire quantomeno più continuità al servizio, ma il passaggio a vuoto arriva sul 3-3, con ancora il più giovane dei due iberici protagonista: poche prime in campo, scelte sbagliate al primo colpo e gli americani che mettono ancora grande pressione. Nei turni di risposta i due spagnoli non ottengono praticamente niente fino al 5-4. Qui la tensione si fa sentire sul braccio di Krajicek, mette qualche prima in meno e Alcaraz trova una grande risposta per arrivare a due palle del contro-break. Sul 15-40 Nadal sbaglia una risposta fattibile e gli americani riescono a risalire e a chiudere.

Ram e Krajicek che hanno servito benissimo: 70% di prime in campo, 76% di resa e quattro palle break annullate su quattro. Grandi problemi per gli iberici che con la seconda di servizio hanno raccolto appena il 39%-