Tennis, Carlos Alcaraz prosegue il suo cammino alle Olimpiadi e tranquillizza sui problemi fisici

Carlos Alcaraz avanza nel torneo maschile di tennis dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 dopo aver vinto il suo match valevole per il secondo turno contro l’olandese Tallon Griekspoor. Punteggio di 6-1 7-6 per il murciano che, dopo un primo set dominato sin dal primo scambio, nel secondo ha dovuto anche salvare un set point, prima di chiudere al tie break.

A questo punto lo spagnolo si prepara per il suo prossimo impegno di domani che lo vedrà in campo contro il russo Roman Safiullin negli ottavi di finale. Un incontro che, quantomeno sulla carta, appare agevole per il fresco vincitore di Roland Garros e Wimbledon, ma ci sarà un aspetto fondamentale che andrà valutato.

Nel corso della sfida contro Griekspoor, infatti, Carlos Alcaraz ha dovuto chiamare l’intervento di un medico. La sensazione è che il numero 2 del tabellone patisse qualche problema a livello muscolare alla coscia. Al termine del match, tuttavia, il classe 2003 ha voluto fare il punto della situazione in vista del match odierno con Rafa Nadal nel torneo di doppio (di nuovo contro Griekspoor assieme a Koolhof).

“I problemi ci sono sempre, è la vita quotidiana del tennista. È un dolore che mi porto già dietro e che so gestire. Dopo un po’ di riposo dopo il match contro Griekspoor in singolare, sarò al massimo per il doppio con Rafa Nadal”.