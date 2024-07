Tennis: Carlos Alcaraz non si scompone e si prende i quarti alle Olimpiadi

Carlos Alcaraz si qualifica per i quarti di finale del torneo olimpico di Parigi 2024 nel singolare maschile. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e numero 2 del seeding, si qualifica nei migliori otto battendo nettamente il russo in quota neutrale Roman Safiullin con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e mezza. Ora per lui il complicato USA Tommy Paul, che sia fuori che dentro il contesto della terra rossa sta giocando la miglior stagione della sua carriera.

Il primo set va in modo, se vogliamo, un po’ particolare, nel senso che Alcaraz è davvero in grande spolvero nelle fasi iniziali. Non si fa pregare per andare sul 3-0 con due break di vantaggio, salvo poi cederne uno pur sapendo di essere lui il padrone della situazione. Una volta perso uno dei due turni di battuta di vantaggio, il murciano decide che non è il caso di proseguire oltre nelle regalie, diventa molto solido e chiude il parziale d’apertura per 6-4.

Alla ripartenza il numero 2 del tabellone è semplicemente inattaccabile, dal momento che strappa la battuta a zero a Safiullin, incapace fondamentalmente di trovare una soluzione reale e costante alle tante, troppe soluzioni in mano ad Alcaraz. In difficoltà anche nel quinto gioco, il russo perde definitivamente contatto nel settimo, pur lottando per non finire sotto 5-2. Non riesce nell’obiettivo, e allora l’allievo di Juan Carlos Ferrero raggiunge i quarti di finale.

Impietoso il dato vincenti-errori gratuiti: Alcaraz scrive 25-11 sul proprio tabellino, mentre per Safiullin il divario è 18-23. Troppo per poter pensare di competere con l’iberico, che adesso si prenderà qualche ora di riposo e poi andrà a competere in doppio assieme a Rafael Nadal contro gli americani Krajicek (Austin)/Ram.