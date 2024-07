Tennis, calendario Olimpiadi 27 luglio: orari, tv, tutti gli italiani in campo

Sarà un inizio a tinte varie, quello riservato al tennis per le Olimpiadi di Parigi 2024. Se da una parte si attende il debutto dei protagonisti della racchetta, dall’altra incombe il pericolo pioggia, qualcosa che gli appassionati ben conoscono dopo le pene sofferte al Roland Garros.

Stavolta, complice il fatto che gli incontri si disputano al meglio dei 2 set su 3 anche per gli uomini, ogni discorso che si lega a problemi di programmazione dovrebbe essere sventato. Niente più programmazioni con spostamenti assurdi e conseguenze ancora peggiori, ma margini di manovra. Debuttano Iga Swiatek, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz in singolo e in doppio con Rafael Nadal e diversi azzurri, tra cui Jasmine Paolini, da sola e con Sara Errani, e la coppia Simone Bolelli/Andrea Vavassori. L’Italia può puntare alto in varie situazioni: scopriremo questa settimana se, dopo un secolo, il tennis riporterà medaglie.

I tornei olimpici di tennis si svolgeranno in un arco di tempo compreso tra sabato 27 luglio e domenica 4 agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, Eurosport dedicherà il canale Eurosport 3 (251 Sky, condiviso con altre discipline). Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO TENNIS PARIGI 2024: PRIMA GIORNATA

Sabato 27 luglio

Court Philippe Chatrier

Sessione diurna

Ore 12:00 Swiatek (POL) [1]-Begu (ROU) – 1° turno singolare femminile

A seguire Djokovic (SRB) [1]-Ebden (AUS) – 1° turno singolare maschile

Sessione serale

Ore 19:00 Gonzalez/Molteni (ARG) [6]-Alcaraz/Nadal (ESP) – 1° turno doppio maschile

A seguire Osaka (JPN)-Kerber (GER) – 1° turno singolare femminile

Court Suzanne Lenglen

Ore 12:00 Paolini (ITA) [4]-Bogdan (ROU) – 1° turno singolare femminile

Habib (LBN)-Alcaraz (ESP) [2] – 1° turno singolare maschile

Garcia (FRA) [17]-Cristian (ROU) – 1° turno singolare femminile

Hijikata (AUS)-Medvedev (AIN) [4] – 1° turno singolare maschile

Court Simonne Mathieu

Ore 12:00 Ostapenko (LAT) [10]-Osorio (COL) – 1° turno singolare femminile

Haddad Maia (BRA) [14]-Gracheva (FRA) – 1° turno singolare femminile

Bergs (BEL)-Tsitsipas (GRE) [8] – 1° turno singolare maschile

Wawrinka (SUI)-Kotov (AIN) – 1° turno singolare maschile

Court 14

Ore 12:00 Podoroska (ARG)-Parry (FRA) – 1° turno singolare femminile

Auger-Aliassime (CAN)-Giron (USA) – 1° turno singolare maschile

NP 15:00 Bublik (KAZ)-Fritz (USA) [7] – 1° turno singolare maschile

Gauff/Pegula (USA) [1]-Perez/Saville (AUS) – 1° turno doppio femminile

Court 6

Ore 12:00 Draper (GBR)-Nishikori (JPN) – 1° turno singolare maschile

Griekspoor (NED)-Norrie (GBR) – 1° turno singolare maschile

Echargui (TUN)-Evans (GBR) – 1° turno singolare maschile

Gillé/Vliegen (BEL)-Fils/Humbert (FRA) – 1° turno doppio maschile

Court 7

Ore 12:00 Darderi (ITA)-Paul (USA) [9] – 1° turno singolare maschile

Siegemund (GER)-Collins (USA) [9] – 1° turno singolare femminile

Putintseva (KAZ)-Kostyuk (UKR) [12] 1° turno singolare maschile

Eubanks (USA)-Hassan (LBN) – 1° turno singolare maschile

Court 8

Navarro (USA) [11]-Grabher (AUT) – 1° turno singolare femminile

Pigossi (BRA)-Yastremska (UKR) – 1° turno singolare femminile

Machac (CZE)-Zhang (CHI) – 1° turno singolare maschile

Darderi/Musetti (ITA)-Jarry/Tabilo (CHI) – 1° turno doppio maschile*

*Qualora Lorenzo Musetti dovesse arrivare in finale all’ATP 250 di Umago, questo incontro verrebbe spostato a domenica.

Court 9

Muchova (CZE)-Fernandez (CAN) [16] – 1° turno singolare femminile

Andreescu (CAN)-Tauson (DEN) – 1° turno singolare femminile

Haase (NED)-Ofner (AUT) – 1° turno singolare maschile

Dabrowski/Fernandez (CAN)-Burel/Gracheva (FRA) – 1° turno doppio femminile

Court 10

Ore 12:00 Errani (ITA)-Zheng (CHN) [6] – 1° turno singolare femminile

Navone (ARG)-Borges (POR) – 1° turno singolare maschile

L. Kichenok/N. Kichenok (UKR)-Xinyu Wang/S. Zheng (CHN) – 1° turno doppio femminile

Court 11

Ore 12:00 Koepfer/Struff (GER)-Mektic/Pavic (CRO) [7] – 1° turno doppio maschile

Bolelli/Vavassori (ITA) [1]-Carreno Busta/Granollers (ESP) – 1° turno doppio maschile

Schmiedlova (SVK)-Boulter (GBR) – 1° turno singolare femminile

Errani/Paolini (ITA)-Routliffe/Sun (NZL) – 1° turno doppio femminile

Court 12

Ore 12:00 Kalinina (UKR)-Rus (NED) – 1° turno singolare femminile

Balaji/Bopanna (IND)-Reboul/Roger-Vasselin (FRA) – 1° turno doppio maschile

Alexandrova/Vesnina (AIN)-Muchova/Noskova (CZE) – 1° turno doppio femminile

Yuan/Zhang (CHN)-Haddad Maia/Stefani (BRA) [6] – 1° turno doppio femminile

Court 13

Ore 12:00 Martic (CRO)-Bucsa (ESP) – 1° turno singolare femminile

Cocciaretto (ITA)-Shnaider (AIN) [15] – 1° turno singolare femminile

H. Chan/L. Chan (TPE)-Krejcikova/Siniakova (CZE) [2] – 1° turno doppio femminile

Carlé/Podoroska (ARG)-Korpatsch/Maria (GER) – 1° turno doppio femminile

PROGRAMMA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.