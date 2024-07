Tennis, Angelique Kerber si ritirerà dopo le Olimpiadi di Parigi

Le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno l’ultimo torneo della carriera di Angelique Kerber. La tennista tedesca ha annunciato che si ritirerà al termine della manifestazione olimpica e lo ha fatto con un messaggio sui propri social, dove ripercorre la sua storia con i Giochi, dove vinse una medaglia d’argento a Rio nel 2016.

Kerber è classe 1988 e nelle ultime stagioni ha fatto tanta fatica a causa di alcuni infortuni, che hanno sicuramente condizionato il suo ritorno ai livelli che hanno contraddistinto la sua carriera. La tedesca ha giocato a Wimbledon, perdendo subito al primo turno contro la kazaka Putintseva ed è successa la stessa cosa anche al Roland Garros (ko con l’olandese Rus) e agli Australian Open (sconfitta con l’americana Collins).

Sono tre gli Slam conquistati in carriera da Kerber, due dei quali nel magico 2016, anno in cui è riuscita a diventare anche numero uno del mondo. La tedesca ha vinto prima gli Australian Open e poi gli US Open, trionfando poi a Wimbledon 2018, dove riuscì a battere Serena Williams, proprio come nel primo titolo Slam a Melbourne. In totale sono stati 14 i titoli vinti da Kerber, che ha raggiunto la finale anche alle WTA Finals sempre nel 2016.

Quello di Kerber non è l’unico ritiro eccellente nel mondo del tennis. Infatti in campo maschile anche Andy Murray ha comunicato che le Olimpiadi saranno il suo ultimo torneo, con il campione britannico che giocherà solamente il torneo di doppio.