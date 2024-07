Tennis, Alcaraz ha già vinto 4 Slam a 21 anni: solo in due erano stati più precoci

La giornata di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha ottenuto per la quarta volta in carriera il titolo Slam, bissando l’affermazione a Wimbledon in Finale contro Novak Djokovic. Un match dominato dal funambolo di Murcia, che si è imposto con il punteggio di 6-2 6-2 7-6 (4). Interpretazione perfetta dell’allievo di Juan Carlos Ferrero, al cospetto di un Djokovic non al meglio e arrivato all’atto conclusivo con le pile un po’ scariche.

Resta il fatto che al Alcaraz sia diventato a 21 anni e 70 giorni, il terzo tennista più giovane, dopo gli svedesi Mats Wilander (20 anni e 291 giorni) e Björn Borg (21 anni e 26 giorni), a mettere in bacheca quattro trofei Major. Un dato che certifica le doti straordinarie dell’iberico e, nello stesso tempo, la sua grandissima precocità.

A questo dato va aggiunto anche il fatto che Carlitos sia diventato il più giovane a effettuare la doppietta Roland Garros-Wimbledon nel medesimo anno, mettendo in un cassetto i cattivi ricordi degli Australian Open o i problemi fisici che hanno condizionato il suo incedere nella stagione sulla terra rossa prima dello Slam francese.

Da aggiungere anche il fatto che lo spagnolo sia il secondo giocatore dell’Era Open a vincere le prime quattro finali Slam disputate nel proprio percorso. Un quattro su quattro riuscito solo a Roger Federer.