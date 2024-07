Tadej Pogacar rinuncia alle Olimpiadi: “Estrema stanchezza”. Niente caccia all’oro dopo Giro e Tour

Tadej Pogacar non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il fresco vincitore di Giro d’Italia e Tour de France, capace di completare la mitica accoppiata a 26 anni di distanza dall’impresa di Marco Pantani, ha deciso di non prendere parte alla prova in linea dei Giochi, in programma il prossimo 3 agosto lungo le strade della capitale francese. Il fuoriclasse sloveno sarebbe stato tra i favoriti della vigilia, ma ha rinunciato a causa della stanchezza, come ha comunicato il suo Comitato Olimpico.

Il CT Uros Murn ha puntualizzato: “Purtroppo Tadej Pogacar ha annullato la sua partecipazione a causa dell’estrema stanchezza“. Va puntualizzato che il 25enne aveva un po’ polemizzato nelle scorse settimane con la Federazione Slovena per la mancata convocazione della fidanzata Urska Zigart, anch’ella ciclista professionista e reduce dalla partecipazione al Giro d’Italia, dichiarando di essere arrabbiato e senza parole in un messaggio pubblicato sui social network durante la sua cavalcata trionfale alla Grande Boucle.

Tadej Pogacar si concentrerà lungo il cammino che conduce ai Mondiali di fine settembre, verosimilmente non prenderà parte alla Vuelta di Spagna che scatterà il 17 agosto. Soltanto due ciclisti hanno vinto Giro, Tour e Mondiale nello stesso anno ovvero l’irlandese Stephen Roche e il belga Eddy Merckx. La Slovenia ha dovuto fare a meno anche dell’infortunato Primoz Roglic, che si era ritirato dalla corsa a tappe transalpine in seguito a una caduta.