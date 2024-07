Tabellone ATP Bastad 2024: Nadal, Ruud e Rublev illuminano il torneo alla vigilia delle Olimpiadi

Il torneo ATP 250 di Bastad andrà in scena dal 15 al 21 luglio sulla terra rossa della località svedese: sarà uno degli eventi che precedono le Olimpiadi di Parigi 2024 e che arrivano nella settimana dopo la conclusione di Wimbledon. Il russo Andrey Rublev si presenta come testa di serie numero 1 ed à già ammesso agli ottavi di finale, dove incrocerà il vincente del confronto tra l’argentino Tirante e un qualificato.

Il norvegese Casper Ruud partirà come numero 2 del seeding: bye e poi sfida contro il vincente del match tra l’argentino Coria e il brasiliano Monteiro. Riflettori puntati sullo spagnolo Rafael Nadal, ammesso con una wild card: debutto contro il padrone di casa Leo Borg (figlio del grande Bjorn), poi un possibile secondo turno contro il britannico Cameron Norrie (al debutto contro lo slovacco Kovalik) e un possibile incrocio ai quarti contro l’argentino Mariano Navone (bye e poi uno tra lo svedese Ymer e l’indiano Nagal).

Nadal è nella parte di tabellone di Ruud, eventualmente potrebbero incrociarsi in semifinale. Un solo italiano in tabellone: Francesco Passaro sfiderà il giapponese Taro Daniel all’esordio per meritarsi l’ottavo di finale contro l’olandese Tallon Griekspoor.

TABELLONE ATP 250 BASTAD

Rublev (Russia) BYE

Tirante (Argentina) vs Qualificato

Muller (Francia) vs Qualificato

Carballes Baena (Spagna) vs Safiullin (Russia)

Griekspoor (Paesi Bassi) BYE

Daniel (Giappone) vs Passaro (Italia)

Carabelli (Argentina) vs Rocha (Portogallo)

Borges (Portogallo) vs Qualificato

—–

Norrie (Gran Bretagna) vs Kovalik (Slovacchia)

Nadal (Spagna) vs Borg (Svezia)

Ymer (Svezia) vs Nagal (India)

Navone (Argentina) BYE

Kotov (Russia) vs Garin (Cile)

Van Assche (Francia) vs Qualificato

Coria (Argentina) vs Monteiro (Brasile)

Ruud (Norvegia) BYE