Sydney McLaughlin danza tra le barriere: record del mondo dei 400 ostacoli! Tempo da brividi, oro olimpico ipotecato

Sydney McLauglin ha irradiato l’ultima giornata dei Trials statunitensi e ha firmato il nuovo record del mondo sui 400 ostacoli. La signora Levrone è tornata di forza dall’infortunio della passata stagione, ha dimostrato tutta la sua caratura agonistica negli ultimi due mesi e nella notte ha firmato la prestazione sensazionale sul giro di pista con barriere a Eugene. La fuoriclasse statunitense ha corso un roboante 50.65, migliorando di tre centesimi il primato che stampò su questa pista il 25 luglio 2022 in occasione dei Mondiali, dove naturalmente conquistò la medaglia d’oro.

L’unica donna della storia a scendere sotto il muro dei 51 secondi ha regalato spettacolo fin dall’ultima dai blocchi di partenza, prendendo nettamente la testa e sciorinando una danza di grande eleganza tra le barriere, regalando la sua proverbiale ritmica in approccio agli ostacoli e offrendo una cadenza di passo regale. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 domina la vetta delle liste mondiali all-time con tre crono sontuosi (50.64, 50.68, 51.41), poi arriva l’olandese Femke Bol con il 51.45 dello scorso anno: è indiscutibilmente la reginetta della specialità e ha già scritto un pezzo di storia.

Il risultato odierno rappresenta un chiaro messaggio in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024: la non ancora 25enne (spegnerà le candeline il 7 agosto) è la candidata numero 1 alla vittoria e sembra insuperabile. Femke Bol, che ha vinto gli Europei di Roma con 52.49, dovrà davvero superarsi se vorrà regalarsi il grande sogno ai Giochi: la Campionessa del Mondo in carica (McLaughlin era assente a Budapest per infortunio) sembra al momento un gradino sotto all’americana. Per la cronaca andranno ai Giochi anche Anna Cockrell (52.64) e Jasmine Jones (52.77), resteranno a casa Shamier Little (52.98) e Dalilah Muhammad (54.27 per l’ex primatista mondiale).