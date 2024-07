Surf, si chiudono le Olimpiadi per Leonardo Fioravanti, eliminato al 2° round dal giapponese Igarashi

Nella nottata italiana è andato ufficialmente in archivio il secondo giorno di gare per gli specialisti del surf ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nello splendido scenario dell’isola di Tahiti, nella Polinesia francese, sulle onde di Teahupo’, si è conclusa l’avventura del nostro Leonardo Fioravanti.

Il sogno della qualificazione al terzo round (che andrà in scena a partire dalle ore 19.00 odierne) si è infranto contro l’argento olimpico a Tokyo, il giapponese Kanoa Igarashi. Sarebbe stata necessaria una vera e propria impresa per il nostro portacolori che, purtroppo, non si è materializzata. Il punteggio complessivo ha parlato di 13.87 punti per il nipponico, mentre l’azzurro ha chiuso con 7.00. Per Igarashi migliore onda 1 da 7.17 contro i 5.67 di Fioravanti, quindi 6.70 nella migliore onda 2, contro appena 1.33 dell’italiano.

Nelle altre sfide successo per un altro giapponese, Connor O’Leary (14.50) contro il tedesco Tim Elter (6.07), quindi il sudafricano Jordy Smith ha superato l’indonesiano Rio Waida per 9.50 punti a 5.40, mentre il francese Kauli Vaast ha piegato il sudafricano Matthew McGillivray con il punteggio di 14.03 a 10.67.

Il marocchino Ramzi Boukhiam ha vinto contro il rappresentante di El Salvador, Bryan Perez, 14.60 a 12.60, il messicano Alan Cleland Quinonez ha dominato 15.17 a 4.43 contro lo spagnolo Andy Criere, l’australiano Jack Robinson ha vinto contro il peruviano Lucca Mesinas 16.87-10.83, infine il brasiliano Filipe Toledo ha sconfitto il neozelandese Billy Stairmand per 17.00 a 14.00.