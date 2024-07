Surf: Leonardo Fioravanti si giocherà la permanenza a Parigi 2024 al secondo stage. Inaba passa al terzo turno

Il destino di Leonardo Fioravanti alle Olimpiadi di Parigi 2024 si deciderà al secondo round. In occasione del primo turno andato in scena sull’acqua perlopiù calma di Teahupo’o (Tahitii), il surfista azzurro si è dovuto accontentare della seconda piazza nella sua heat, ritrovandosi in una situazione particolarmente complessa da gestire.

Il nativo di Roma in una batteria particolarmente avara di onde ha ottenuto un totale di 8.87. Meglio il primo punteggio rilevato, dove l’italiano ha guadagnato uno score dal 4.3 al 5.0. Più problematico il secondo, con una forbice dal 4.0 al 4.5

A passare al round 3 è stato invece il nipponico Inaba Reo, lesto nel cavalcare l’onda giusta al momento giusto rendendosi artefice di una grande prima prova dove ha staccato 7.33 (punteggi dal 7.0 al 7.5), andando poi sul 5.43 nel secondo tentativo valido (punteggi dal 4.5 al 5.3) per un totale di 12.76. Terzo poi l’indonesiano Rio Waida (5.74).

Accedono al round 3 anche l’australiano Ethan Ewing (9.90), il francese Joan Duru (13.84), il peruviano Alonso Correa (14.33), i brasiliani Gabriel Medina (13.50) e Joao Chianca (10.07) oltre che gli ottimi statunitensi John Florence (17.33) e Griffin Colpainto (17.03).

In occasione del secondo round Fioravanti sfiderà il giapponese Igarashi Kanoa, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo. L’inizio al momento è pianificato per 23:48 di domenica 28 luglio.