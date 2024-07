Surf, Italo Ferreira e Caitlin Simmers si impongono al VIVO Rio Pro. 17° Leonardo Fioravanti

Andato in archivio l’ottavo appuntamento del massimo circuito internazionale del surf. Il VIVO Rio Pro, di scena a Saquarema (Rio de Janeiro, in Brasile), ha eletto re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori dell’ottava uscita stagionale sono stati Italo Ferreira e Caitlin Simmers.

Il sudamericano, dopo il trionfo a Tahiti in quel che è stato un assaggio di Olimpiadi, ha suonato la campana davanti al pubblico di casa. Un’occasione in cui i surfisti verdeoro hanno messo in mostra tutte le loro qualità e non sorprende l’atto conclusivo tutto brasiliano con Yago Dara. Ferreira, grazie alla sua classe ed esperienza, ha prevalso concludendo con lo score di 13.67. Dora ha totalizzato 10.60. Per il 30enne di Baía Formosa è arrivata quindi la seconda vittoria stagionale e c’è stata la rassicurazione sull’essere parte delle Finals che si terranno a Lower Trestles, in California (6-14 settembre).

Per quanto concerne Leonardo Fioravanti, il surfista romano ha concluso in 17ª posizione. Poca strada per l’azzurro che si è dovuto arrendere nell’elimination round all’indonesiano Rio Wanda: 11.07 lo score di Leo rispetto al 12.70 del suo avversario. Ci sarà occasione per rifarsi in vista della rassegna a Cinque Cerchi, dove Fioravanti proverà a stupire.

Sul versante femminile c’è stato il successo della statunitense Simmers, a segno in una Finale tutta americana contro la connazionale Sawyer Lindblad. Un dominio della 18enne di Oceanside che con 15.20 ha fatto calare il sipario, mentre Lindblad non è andata oltre il punteggio di 3.26. Un’affermazione che ha consolidato il primato nella classifica mondiale dell’americana, grande favorita per le Finals.