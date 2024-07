Surf: arrivano gli 8 nomi dei qualificati ai quarti di finale di Parigi 2024

A Tahiti, nella Polinesia francese, le gare di surf relative alle Olimpiadi di Parigi 2024 stanno entrando sempre di più nel vivo. Da pochi minuti infatti si sono concluse le batterie di qualificazione ai quarti di finale del contest maschile.

Nella prima batteria il peruviano Alonso Correa è riuscito a superare con lo score di 15.00-12.20 il sudafricano Jordy Smith, mentre nell’eliminatoria numero 2 il giapponese Reo Inaba ha regolato 6.00-2.46 il brasiliano Filipe Toledo, in un duello con poche evoluzioni trovate.

Nella terza e nella quarta sfida diretta invece a staccare il pass per i quarti sono stati il francese Kauli Vaast e il connazionale Joan Duru, che si sono rispettivamente liberati dell’americano Griffin Colapinto (15.10-13.83) e del messicano Alan Cleland Quinonez (18.13-15.17).

Poi due brasiliani e due australiani, a completare il quadro dei qualificati: Gabriel Medina e Joao Chianca, abili a battere il giapponese Kanoa Igarashi (17.40-7.04) e il marocchino Ramzi Boukhiam (18.10-17.80), e Jack Robinson e Ethan Ewing, rispettivamente contro l’americano John John Florence (13.94-9.07) e il giapponese Connor O’Leary (14.17-11.00).

Quarti di finale del surf maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma il 30 luglio

Alonso Correa (Perù) vs. Inaba Reo (Giappone)

Kauli Vaast (Francia) vs. Joan Duru (Francia)

Gabriel Medina (Brasile) vs. Joao Chianca (Brasile)

Jack Robinson (Australia) vs. Ethan Ewing (Australia)