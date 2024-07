Superbike, scatta il weekend di Donington Park che potrebbe indirizzare l’intera stagione

Entriamo ufficialmente nella fase più calda della stagione per quanto riguarda la superbike. Non stiamo parlando di una questione legata al meteo, seppur rovente, di questi giorni. Il Mondiale 2024 si prepara per 3 gare nel giro di un mese che andranno a dire molto, se non moltissimo, a livello di prosieguo della stagione.

Stiamo parlando del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, quindi nel corso del prossimo weekend sarà la volta del Gran Premio della Repubblica Ceca, mentre il 9-11 agosto toccherà al Gran Premio di Portogallo. In poche parole un trittico che andrà a delineare i valori in pista e che ci permetterà di vedere una classifica ben più chiara per la corsa verso il titolo.

Come arriviamo all’appuntamento di Donington Park? Al comando della graduatoria generale troviamo il sempre più lanciato Toprak Razgatlioglu con 179 punti contro i 158 di Nicolò Bulega. L’emiliano, quindi, deve recuperare un gap di 21 lunghezze dal turco. Terza posizione per il due-volte campione del mondo Alvaro Bautista con 155, mentre è quarto (ma ormai distante) Alex Lowes con 124.

Ci stiamo avvicinando sempre più verso una corsa a 3 per il successo finale. Tutti immaginavamo (ad inizio anno) che di questa battaglia facesse parte anche Jonathan Rea che, invece, langue in 14a posizione di classifica con la miseria di 31 punti, dopo un avvio di avventura in Yamaha a dir poco disastrosa. Il weekend di Donington si annuncia, come sempre, avvincente e ricco di colpi di scena (con il meteo che può sempre mettere lo zampino). In quale direzione andrà il Mondiale di superbike 2024?