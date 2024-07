Superbike, Razgatlioglu in vetta anche nella FP2, alle sue spalle Petrucci e Bulega

Toprak Razgatlioglu prosegue nel suo dominio. Il portacolori del team BMW, infatti, dopo aver dominato la FP1 si ripete anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, quinto appuntamento del Mondiale superbike 2024. Sullo splendido tracciato di Donington Park il meteo ha permesso nuovamente ai piloti di girare senza problemi, mandando in archivio un venerdì senza nemmeno una goccia di pioggia. Una vera e propria rarità a queste latitudini.

Dopo aver fatto il vuoto nel primo turno, Toprak Razgatlioglu (BMW) si conferma anche nella sessione pomeridiana, anche se con distacchi più ridotti rispetto alla FP1. Ottima giornata anche in casa Italia, con ben 5 piloti di casa nostra nella top10. Il leader della classifica generale ha chiuso con il tempo di 1:26.013 con 222 millesimi di vantaggio su Danilo Petrucci (Ducati), mentre è terzo Nicolò Bulega (Ducati) a 225. Quarta posizione per il padrone di casa Alex Lowes (Kawasaki) a 283, quinta per il suo connazionale Scott Redding (BMW) a 421, mentre in sesta troviamo Alvaro Bautista (Ducati) a 567 autore anche di una caduta in curva 1

Settima posizione per Andrea Locatelli (Yamaha) a 675 millesimi, ottava per Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 683, quindi nono il britannico Sam Lowes (Ducati) a 809, con Axel Bassani (Kawasaki) che completa la top10 a 825. Si ferma in 12a posizione Jonathan Rea (Yamaha) a 873 millesimi, quindi è 15° Andrea Iannone (Ducati) a 1.088.

CLASSIFICA FP2 GP GRAN BRETAGNA 2024 SBK

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1’26.013 20 273 275 1’26.013

2 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’26.235 +0.222 14 277 277 1’26.235

3 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’26.238 +0.225 22 260 275 1’26.238

4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’26.296 +0.283 18 264 270 1’26.296

5 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’26.434 +0.421 19 269 273 1’26.434

6 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’26.580 +0.567 14 276 278 1’26.580

7 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’26.688 +0.675 19 270 271 1’26.688

8 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’26.696 +0.683 19 271 271 1’26.696

9 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’26.822 +0.809 22 270 274 1’26.822

10 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’26.838 +0.825 21 267 271 1’26.838

11 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’26.845 +0.832 23 267 269 1’26.845

12 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’26.886 +0.873 19 267 271 1’26.886

13 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’26.907 +0.894 20 271 271 1’26.907

14 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’26.938 +0.925 21 269 270 1’26.938

15 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’27.101 +1.088 14 274 275 1’27.101

16 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’27.154 +1.141 19 274 274 1’27.154

17 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’27.247 +1.234 21 266 269 1’27.247

18 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’27.317 +1.304 23 262 272 1’27.317

19 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’27.353 +1.340 16 263 271 1’27.353

20 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1’27.484 +1.471 22 259 267 1’27.484

21 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’27.605 +1.592 18 267 273 1’27.605

22 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’27.686 +1.673 19 234 269 1’27.686

23 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 1’29.694 +3.681 17 256 265 1’29.694