Superbike oggi in tv, GP Repubblica Ceca 2024: orari Superpole e gara-1, streaming, programma Sky e TV8

Il circuito di Most si appresta ad ospitare la Superpole e gara-1 del Gran Premio della Repubblica Ceca 2024, valevole come sesto capitolo stagionale del Mondiale Superbike. Reduce da sette vittorie di manche e due triplette consecutive, Toprak Razgatlioglu vuole continuare a dettare la legge del più forte anche in Cechia per allungare ulteriormente in testa alla classifica generale.

Il turco della BMW proverà ad aumentare i suoi 41 punti di vantaggio sull’azzurro Nicolò Bulega, mentre l’altro ducatista ufficiale Alvaro Bautista si trova addirittura a -55 ed è quindi praticamente spalle al muro. Razgatlioglu in questa fase sembra praticamente imbattibile, mentre la lotta per il podio nelle singole gare è aperta a più candidati tra cui gli italiani Andrea Locatelli, Danilo Petrucci e Andrea Iannone.

La Superpole e gara-1 della Superbike a Most verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (su TV8 in chiaro e su Sky Sport Uno sarà visibile solo la prima manche), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now (gara-1 anche su tv8.it). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambe le sessioni con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP REPUBBLICA CECA SUPERBIKE 2024

Sabato 20 luglio

Ore 11.00 Superpole a Most (Repubblica Ceca) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara-1 a Most (Repubblica Ceca) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Diretta Live testuale: OA Sport.