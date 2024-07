Sport in tv oggi (mercoledì 10 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 10 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui quarti di finale del torneo di Wimbledon con Lorenzo Musetti che si giocherà la proprie chance di accesso alla semifinale dei Championships, affrontando l’americano Taylor Fritz. Rivedremo anche in azione Novak Djokovic, opposto all’australiano Alex de Minaur.

In primo piano anche il Tour de France con il Massiccio Centrale da affrontare per i corridori e vedremo quali saranno i riflessi per la classifica generale. Prosegue l’avventura del Giro d’Italia femminile e in serata è prevista la seconda semifinale degli Europei di calcio tra Inghilterra e Olanda. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 10 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 10 luglio

05.30 Ciclismo, Tour of Qinghai Lake: quarta tappa – Diretta tv dalle 07.00 su Bike Channel.

09.15 Pentathlon, Europei 2024: giornata finale – Nessuna copertura tv/streaming.

10.40 Ciclismo femminile, Giro d’Italia 2024: terza tappa – Diretta tv su RaiSport HD dalle 12.55 alle 14.00, a seguire su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.30 Ciclismo, Tour de France 2024: undicesima tappa – Diretta tv dalle 11.00 su Eurosport1 HD, dalle 13.20 su RaiSport HD alle 14.45; a seguire su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Tennis, Wimbledon 2024: quarti di finale donne – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW.

14.00 Tennis, Wimbledon 2024: quarti di finale uomini – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW.

(Musetti vs Fritz 2° match e inizio programma dalle 14.00 italiane)

16.30 Volley, Europei U18 2024: Italia vs Estonia – Nessuna copertura tv/streaming.

17.15 Pallanuoto femminile, Torneo di Rotterdam 2024: Italia vs Spagna – Nessuna copertura tv/streaming.

19.30 Basket femminile, Europei U20 2024: Italia vs Serbia – Diretta streaming sul canale YouTube FIBA The Basketball Channel.

19.30 Volley, Europei U22 2024: Italia vs Francia – Nessuna copertura tv/streaming.

21.00 Calcio, Europei 2024: Olanda vs Inghilterra – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Mercoledì 10 luglio

10:00 TennisMania Speciale Wimbledon. Conduce: Dario Puppo.

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Leo Turrini: giornalista e scrittore. Conduce: Beatrice Frangione.

20:00 Ginnasticomania con Elisabeth Black e Elisabeth Seitz. Conduce: Chiara Sani.

20:20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti – 25a puntata 2024