Spagna-Inghilterra, Finale Europei calcio 2024: data, orario, programma, tv, streaming

Domenica 14 luglio (ore 21.00), lo Stadio Olimpico di Berlino (Germania) sarà teatro della Finale degli Europei 2024 di calcio. La rassegna continentale è prossima ai titoli di coda e c’è attesa per sapere chi vincerà il titolo tra la Spagna e……., in un confronto che si preannuncia accattivante e aperto a ogni risultato. Al solito, saranno poi i grandi campioni a fare la differenza.

Le Furie Rosse possono contare su tanti giocatori di altissimo livello, tra cui spiccano giovani ramanti come Nico Williams e soprattutto il 16enne Lamine Yamal, autore di un gol straordinario contro la Francia e tra chi vuol lasciare il segno. Una compagine tecnicamente dotatissima e molto ben amalgamata. Aspetto che aveva colpito l’attenzione fin dai gironi nella sfida contro l’Italia.

Ci sarà l’Inghilterra a contrapporsi alla Roja, vista la vittoria in extremis contro l’Olanda. Tulipani in vantaggio con Simons al 7′, ma prima Kane al 18′ ha pareggiato i conti e in pieno recupero Watkins (90+1′) ha deciso la sfida. Si profila uno scontro interessante tra due compagini che meglio di altre rappresentano l’eccellenza europea.

La Finale degli Europei 2024 di calcio, prevista domenica 14 luglio (ore 21.00) allo Stadio Olimpico di Berlino (Germania), sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 1 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SPAGNA-INGHILTERRA FINALE EUROPEI CALCIO 2024

Domenica 14 luglio

21.00 Spagna vs Inghilterra allo Stadio Olimpico di Berlino – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251

Diretta tv: Rai 1 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport