Softball, Mondiali 2024: il format della competizione e il regolamento

L’attesa sta per finire. Lunedì 15 luglio cominceranno finalmente i Campionati Mondiali 2024 di softball, rassegna quest’anno in scena in Italia, nello specifico a Castions di Strada, fino a sabato 20. Sono altissime le aspettative per l’evento, con il nostro Paese speranzoso non solo di ottenere un risultato sportivo soddisfacente, ma soprattutto di ben figurare sotto il lato organizzativo e logistico in quella che è la prima kermesse della storia allestita dentro i nostri confini.

Il format della competizione è piuttosto semplice. Ad aver staccato l’accesso per la fase finale sono otto squadre, divise in due raggruppamenti, rispettivamente A e B. Il primo coinvolgerà la padrona di casa Italia, il Cile, gli Stati Uniti e il Canada. Nel secondo saranno della partita invece Australia, Giappone, Paesi Bassi e Porto Rico.

Nella prima fase del Mondiale, pianificata d lunedì 15 a mercoledì 17, le squadre si sfideranno all’interno dei propri gironi. Successivamente (giovedì 18 e venerdì 19) avverrà un’ulteriore suddivisione a seconda del responso della classifica dei raggruppamenti: nello specifico, le prime due squadre dei gironi si affronteranno nel cosiddetto Super Round, mentre le altre si incroceranno in modo speculare nel Placement Round, necessario per stabilire le posizioni di rincalzo dalla quinta all’ottava piazza.

Sabato 20 sarà poi la giornata più importante, quella dedicata all’assegnazione delle medaglie: la terza e la quarta classificata del Super Round si sfideranno nella finalina per il bronzo, mentre la prima e la seconda disputeranno la partita clou per il titolo. Nel caso di maltempo i match potrebbero essere spostati a domenica 21.

Ricordiamo che, per l’occasione, Sky Sport trasmetterà tutti i match dell’Italia oltre che le ultime due giornate del Mondiale. In streaming sarà invece possibile seguire le gare su Sky Sport, Now TV e Game Time. Di seguito il calendario completo dell’evento.

CALENDARIO MONDIALI SOFTBALL 2024

Prima fase

Lunedì 15 luglio

Ore 11:00 Australia-Giappone – Gr. B

Ore 14:00 Porto Rico-Paesi Bassi – Gr. B

Ore 16:30 Canada-USA – Gr. A

Ore 20:30 Cina-Italia – Gr. A

Martedì 16 luglio

Ore 11:00 Giappone-Porto Rico – Gr. B

Ore 14:00 Cina-Canada – Gr. A

Ore 17:30 Paesi Bassi-Australia – Gr. B

Ore 20:30 Italia–USA – Gr. A

Mercoledì 17 luglio

Ore 11:00 Paesi Bassi-Giappone – Gr. B

Ore 14:00 USA-Cina – Gr. A

Ore 17:30 Australia-Porto Rico – Gr. B

Ore 20:30 Italia-Canada – Gr. A

Super Round- Placement Round

Giovedì 18 luglio

Ore 11:00 A4-B4

Ore 14:00 A3-B3

Ore 17:30 A2-B2

Ore 20:30 A1-B1

Venerdì 19 luglio

Ore 11:00 B4-A3

Ore 14:00 A4-B3

Ore 17:30 B2-A1

Ore 20:30 A2-B1

Sabato 20 luglio

Ore 17:00 Finale 3°-4° posto

Ore 20:00 Finale 1°-2° posto

PROGERAMMA MONDIALI SOFTBALL 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: SkyGo, Now TV, GameTime