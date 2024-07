Softball: gli Stati Uniti vincono l’importante match contro il Giappone ai Mondiali. Bene il Canada

Va in archivio la prima giornata della seconda fase dedicata ai Campionati Mondiali 2024 di softball, rassegna in fase di svolgimento nel nostro Paese, nello specifico a Castions di Strada. Quattro gli incontri disputati quest’oggi, due per il cosiddetto Super Round (il girone riservato ai primi quattro team) e due per il Placement Round (valido per determinare le posizioni di rincalzo).

Nel Super Round spicca la notevole vittoria della grande favorita del lotto, la compagine statunitense, abile a imporsi per 2-0 ai danni del Giappone in un match molto tirato, risolto in un quinto inning dove è arrivato un triplo a destra di Warren e un singolo di Mulipola. Successo preziosissimo poi per il Canada che, seguendo un canovaccio simile a quello della partita con l’Italia, ha beffato nel finale i Paesi Bassi chiudendo i conti sul 3-6, score maturato grazie a quattro punti timbrati nella settima ripresa.

Nel Placement Round sale in cattedra invece la Cina che, al quarto tentativo, ha trovato la prima vittoria nella competizione arginando l’Australia per 5-2. L’Italia ha invece perso al secondo extra inning il match contro il Porto Rico, arrendendosi al secondo extra inning con il risultato di 8-6.

Di seguito le partite in programma domani

LE PARTITE IN PROGRAMMA DOMANI

Ore 11:00 CANADA – GIAPPONE

Ore 14:00 CINA – PORTO RICO

Ore 17:30 PAESI BASSI- USA

Ore 20:30 AUSTRALIA – ITALIA